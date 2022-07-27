На Землю упадет неконтролируемая китайская космическая ракета: место падения неизвестно
Неконтролируемый спуск ракеты-носителя может привести к падению ее остатков в пока что неизвестном регионе Земли уже в начале следующей недели.
Обломки китайской ракеты Чанчжэн-5В, которая доставила на орбиту второй модуль китайской космической станции, упадут на Землю по предварительным расчетам 1 августа. Но из-за того, что спуск ракеты не контролируется китайской стороной, ее падение может представлять угрозу для наземной инфраструктуры и жизни людей, сообщает CNN.
Несколько дней назад тяжелая 23-тонная ракета-носитель Чанчжэн-5В доставила в космос второй модуль китайской космической станции "Тяньгун" под названием "Вэньтянь". Подробно об этом полете и о самой станции Фокус уже писал.
По данным Космического командования Вооруженных сил США, которое следит за траекторией возвращения второй ступени ракеты на Землю, ее обломки могут упасть на Землю не в океан и это представляет угрозу для людей. Согласно заявлению военных, точное место падения обломков ракеты станет известно через несколько часов после вхождения ракеты в атмосферу Земли. А это произойдет примерно 1 августа.
"Эта ракета выполнила свою миссию и теперь она отправилась в неконтролируемый китайской стороной спуск в атмосферу Земли. Хотя 20 тонн метала и разваляться на части в атмосфере, многие из этих обломков сгорят, но достаточно большие куски могут упасть на поверхность. И пока не известно куда именно они упадут", — говорит Майкл Байерс из Университета Британской Колумбии, Канада.
По словам ученого, если такие обломки упадут в населенных районах Земли, то они могут причинить ущерб инфраструктуре, а также могут быть угрозой для жизни людей.
"Я считают, что особенную опасность обломки ракеты представляют для южных городов Земли. Вероятность падения кусков ракеты на широтах, где расположены такие города как Джакарта, Индонезия, Дакка, Бангладеш и Лагос, Нигерия в три раза выше, чем вероятность их падения на широтах Пекина, Москвы или Нью-Йорка", — говорит Байерс.
По словам ученого, падения на населенные районы сейчас можно избежать благодаря тому, что существующие технологию позволяют обеспечивать контролируемый спуск остатков ракет в атмосферу Земли. Контролируемые спуски помогают направить падающую ракету в удаленную часть океанов Земли. Сейчас все ракеты входят в атмосферу в регионе, который ограничен 41-ми параллелями северной и южной широты.
Пока что никаких комментариев от китайского агентства CMSA, которое управляет пилотируемыми космическими полетами, не поступало.
Китай уже обвиняли США в неправильном обращении с остатками ракет, которые падают на Землю. Например, это касалось возвращения второй ступени той же ракеты, которая доставила второй модуль китайской космической станции на орбиту, но в прошлом году. Тогда ракета-носитель отправила в космос первый модуль станции под названием "Тяньхэ". Остатки той ракеты хоть и упали в Индийский океана, но это произошло недалеко от населенных Мальдивских островов.
Также Фокус писал о том, что NASA утверждает, что на Луну в результате незапланированного спуска, упали остатки китайской ракеты Чанчжэн-3C. В результате падения образовалось целых два кратера на обратной стороне Луны, которые смог обнаружить орбитальный аппарат.
Также Фокус писал о том, что весной этого года на территории одного из индийских штатов приземлился обломок китайской ракеты Чанчжэн-3B. В результате инцидента никто не пострадал.