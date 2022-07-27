На Землю упадет неконтролируемая китайская космическая ракета: место падения неизвестно

Неконтролируемый спуск ракеты-носителя может привести к падению ее остатков в пока что неизвестном регионе Земли уже в начале следующей недели.

Обломки китайской ракеты Чанчжэн-5В, которая доставила на орбиту второй модуль китайской космической станции, упадут на Землю по предварительным расчетам 1 августа. Но из-за того, что спуск ракеты не контролируется китайской стороной, ее падение может представлять угрозу для наземной инфраструктуры и жизни людей, сообщает CNN.

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Несколько дней назад тяжелая 23-тонная ракета-носитель Чанчжэн-5В доставила в космос второй модуль китайской космической станции "Тяньгун" под названием "Вэньтянь". Подробно об этом полете и о самой станции Фокус уже писал.

[ + – ] Так будет выглядеть китайская космическая станция "Тяньгун", строительство которой планируют завершить уже в 2022 году Фото: wikipedia

По данным Космического командования Вооруженных сил США, которое следит за траекторией возвращения второй ступени ракеты на Землю, ее обломки могут упасть на Землю не в океан и это представляет угрозу для людей. Согласно заявлению военных, точное место падения обломков ракеты станет известно через несколько часов после вхождения ракеты в атмосферу Земли. А это произойдет примерно 1 августа.

"Эта ракета выполнила свою миссию и теперь она отправилась в неконтролируемый китайской стороной спуск в атмосферу Земли. Хотя 20 тонн метала и разваляться на части в атмосфере, многие из этих обломков сгорят, но достаточно большие куски могут упасть на поверхность. И пока не известно куда именно они упадут", — говорит Майкл Байерс из Университета Британской Колумбии, Канада.

По словам ученого, если такие обломки упадут в населенных районах Земли, то они могут причинить ущерб инфраструктуре, а также могут быть угрозой для жизни людей.

[ + – ] Обломки китайской ракеты Чанчжэн-5В могут упасть в населенных регионах Земли Фото: wikipedia

"Я считают, что особенную опасность обломки ракеты представляют для южных городов Земли. Вероятность падения кусков ракеты на широтах, где расположены такие города как Джакарта, Индонезия, Дакка, Бангладеш и Лагос, Нигерия в три раза выше, чем вероятность их падения на широтах Пекина, Москвы или Нью-Йорка", — говорит Байерс.

По словам ученого, падения на населенные районы сейчас можно избежать благодаря тому, что существующие технологию позволяют обеспечивать контролируемый спуск остатков ракет в атмосферу Земли. Контролируемые спуски помогают направить падающую ракету в удаленную часть океанов Земли. Сейчас все ракеты входят в атмосферу в регионе, который ограничен 41-ми параллелями северной и южной широты.

[ + – ] Сейчас все ракеты входят в атмосферу в регионе, который ограничен 41-ми параллелями северной и южной широты Фото: wikipedia

Пока что никаких комментариев от китайского агентства CMSA, которое управляет пилотируемыми космическими полетами, не поступало.

Китай уже обвиняли США в неправильном обращении с остатками ракет, которые падают на Землю. Например, это касалось возвращения второй ступени той же ракеты, которая доставила второй модуль китайской космической станции на орбиту, но в прошлом году. Тогда ракета-носитель отправила в космос первый модуль станции под названием "Тяньхэ". Остатки той ракеты хоть и упали в Индийский океана, но это произошло недалеко от населенных Мальдивских островов.

Также Фокус писал о том, что NASA утверждает, что на Луну в результате незапланированного спуска, упали остатки китайской ракеты Чанчжэн-3C. В результате падения образовалось целых два кратера на обратной стороне Луны, которые смог обнаружить орбитальный аппарат.

Также Фокус писал о том, что весной этого года на территории одного из индийских штатов приземлился обломок китайской ракеты Чанчжэн-3B. В результате инцидента никто не пострадал.