Вспышка в небе и сильный грохот: в Индии упал обломок китайской космической ракеты (фото)

В одном месте приземлилось огромное кольцо, а в другом – металлический шар. Эксперты считают, что это обломки китайской ракеты, запущенной в прошлом году.

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На две деревни в индийском штате Махараштра, столицей которого является город Мумбаи, упали обломки, как считают эксперты, китайской ракеты Чанчжэн-3B, которая была запущена в космос еще в феврале 2021 года. В результате падения никто не пострадал, сообщает Daily Mail.

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В поле возле одной из деревень упало металлическое кольцо диаметром 3 метра и весом более 40 кг. Рядом с другой деревней приземлился большой металлический шар диаметром примерно 50 см.

"Мы готовили праздник, и тут в небе вспыхнул красный диск и с грохотом упал возле деревни. Люди сразу же бросились в дома, так как боялись взрыва и не выходили где-то полчаса", — говорят местные жители.

[ + – ] В поле возле одной из деревень упало металлическое кольцо диаметром 3 метра и весом более 40 кг Фото: Daily Mail

По словам местного чиновника, Аджая Гулхейна, предметы забрали для экспертизы. Также организованы поиски других возможных предметов, которые могли упасть с неба в этом районе.

По словам представителей Индийской организации космических исследований, время прилета обломком максимально близко совпадает со временем падения на Землю остатков китайской ракеты, запущенной в феврале 2021 года.

[ + – ] Астрофизик Джонатан Макдауэлл опубликовал фото верхней части металлического шара, который упал вместе с кольцом Фото: Twitter

"Если ракета выдерживает вхождение в атмосферу, то некоторые ее части, такие как сопла, кольца и баки могут упасть на поверхность", — говорят в Индийской организации космических исследований.

По словам астронома Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, упавшее кольцо может принадлежать китайской ракете Чанчжэн-3B.

Когда такие объекты, как ракета входят снова в атмосферу они могут сгореть не полностью, а разорваться на части и некоторые элементы ракеты могут упасть на поверхность в максимально первоначальном виде, говорит Макдауэлл.

По словам ученого, такие обломки могут разрушить здания или привести к жертвам, но риск того, что это случится не большой.

[ + – ] Обломки, как считают эксперты, принадлежат китайской ракете Чанчжэн-3B Фото: Daily Mail

2 года назад обломки еще одной китайской ракеты семейства Чанчжэн упали на несколько деревень в африканской стране Кот-д'Ивуар. Тогда они повредили некоторые постройки, но обошлось без человеческих жертв.

Падение обломков ракеты в Индии произошло через месяц после того, как часть, как считают западные эксперты, китайской ракеты упала на обратной стороне Луны 4 марта. Этот удар должен был оставить большой кратер на поверхности, но пока проверить эти данные еще не удалось. Фокус уже писал о падении на Луну обломка ракеты и том, что изначально считалось, что это ракета компании SpaceX.

Кстати Китай отрицает, что именно их ракета упала на Луну в начале марта. Тем не менее, это был первый случай в истории, когда человеческий объект непреднамеренно упал на спутник Земли.