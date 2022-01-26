К Луне летит неуправляемая ракета SpaceX: она врежется в спутник на скорости 2,58 км/с

Ракета Falcon 9 c 2015 года находится в космосе и с тех пор летает по хаотичной орбите. Но скоро она врежется в Луну.

Семь лет назад ракета-носитель компании SpaceX вывела в космос аппарат Deep Space Climate Observatory или DSCOVR, который предназначен для наблюдений за Землей и Солнцем. Данный аппарат, который создали для Национального управления океанических и атмосферных исследований США, отправился к месту своего назначения — в точку Лагранжа, а вторая ступень ракеты осталась летать в космосе, сообщает The Guardian.

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[ + – ] Космический аппарат Deep Space Climate Observatory Фото: wikipedia

По словам метеоролога Эрика Бергера, у ракеты было недостаточно топлива, чтобы вернуться в атмосферу Земли, но также не было "сил", чтобы преодолеть гравитацию системы Земля-Луна. Поэтому уже 7 лет, с 2015 года, вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 летает в космосе по хаотичной орбите.

Эксперты говорят, что ракета, которая представляет собой сейчас 4 тонны космического мусора летит к Луне со скоростью примерно 2,58 км/с и скоро столкнется с нашим спутником.

По словам Билла Грея, который занимается созданием программного обеспечения для отслеживания околоземных объектов, Falcon 9 вероятно упадет на обратную сторону Луны в районе экватора 4 марта 2022 года.

"Впервые космический мусор упадет на Луну, по крайней мере мне не известны другие примеры такого непреднамеренного события", — говорит Грей.

Пока что неизвестно, куда именно на Луне упадет ракеты, потому как ее траектория полета может изменится.

"Нужно наблюдать за ее полетом, и мы сможем узнать точное время и место падения", — говорит Грей.

[ + – ] Запуск ракеты Falcon 9 Фото: wikipedia

Учитывая, что столкновение ракеты произойдет на обратной стороне Луны, с Земли это событие никто не увидит.

По словам Джонатана Макдауэлла, астрофизика из Гарвардского университета, столкновение действительно произойдет 4 марта, но в этом событии нет ничего примечательного.

А Эрик Бергер считает, что удар выбросит на поверхность много материала, который может предоставить ценные данные о внутреннем устройстве Луны.

Но Билл Грей не согласен с таким утверждением.

"Мы уже знаем, что происходит, когда мусор падает на Землю, из этого мало чему можно научиться", — говорит он.

Напоминаем, что первый орбитальный полет новой ракеты компании SpaceX Starship отложили до конца зимы. Все из-за необходимости проведения экологических экспертиз запусков ракет в космос компании Илона Маска со своего космодрома в Техасе.