Марсу придется подождать. Первый орбитальный полет Starship отложили до конца зимы

По заявлениям госорганов США, им потребуется как минимум два месяца для завершения экологической экспертизы орбитальных запусков кораблей SpaceX из Бока-Чика.

Из-за решения Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Илону Маску придется отложить запуск ракеты-носителя Starship из Бока-Чика до конца февраля, пишет Drive Tesla Canada.

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А все из-за того, что госорганам США потребуется как минимум два месяца для завершения экологической экспертизы орбитальных запусков кораблей SpaceX из Бока-Чика, штат Техас.

Администрация сообщила SpaceX, что они не смогут уложиться в первоначальный крайний срок 31 декабря 2021 года и ей нужно как минимум два месяца. Экологическая экспертиза является ключевым требованием для получения лицензии FAA на запуск.

Основатель SpaceX Илон Маск надеялся получить лицензию в конце 2021 года, чтобы осуществить первый запуск уже в январе или начале февраля 2022. Однако на днях подтвердил в Твиттере, что задержка перенесет первый орбитальный полет Starship как минимум до конца февраля.

Также стоит добавить, что до самого запуска Starship еще должен пройти серию испытаний как самого корабля, так и его сверхтяжелого ускорителя. И их пока не провели. Также нет никаких гарантии, что крайний срок 28 февраля не продлят снова.

Starship — это полностью многоразовая ракета-носитель, разрабатываемая американской аэрокосмической компанией SpaceX с конечной целью исследования и колонизации Марса.

Ранее Илон Макс заявлял, что в 2022 году планирует представить нового андроида под названием Tesla Bot. По словам миллиардера, в недалеком будущем человекоподобные роботы будут способны эволюционировать и вырабатывать свои собственные "черты характера", чтобы подстраиваться под владельца. Они помогут людям бороться с одиночеством и будут выполнять тяжелую работу по дому.

А вот ракета компании SpaceX, доставит на МКС две научные разработки школьников из Украины. Одна из команд проверит, можно ли в космосе создавать материалы для пломб, а другая — как в невесомости растут "кровавые" кристаллы.