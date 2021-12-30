Марсу доведеться зачекати. Перший орбітальний політ Starship відклали до кінця зими

За заявами держорганів США, їм знадобиться щонайменше два місяці для завершення екологічної експертизи орбітальних запусків кораблів SpaceX із Бока-Чіки.

Через рішення Федерального управління цивільної авіації США (FAA) Ілону Маску доведеться відкласти запуск ракети-носія Starship із Бока-Чіки до кінця лютого, пише Drive Tesla Canada.

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А все через те, що держорганам США потрібно як мінімум два місяці для завершення екологічної експертизи орбітальних запусків кораблів SpaceX із Бока-Чіки, штат Техас.

Адміністрація повідомила SpaceX, що вони не зможуть вкластися в початковий крайній термін 31 грудня 2021 і їй потрібно як мінімум два місяці. Екологічна експертиза є ключовою вимогою для отримання ліцензії FAA на запуск.

Засновник SpaceX Ілон Маск сподівався отримати ліцензію наприкінці 2021 року, щоб здійснити перший запуск уже в січні або на початку лютого 2022 року. Проте днями підтвердив у "Твіттері", що затримка перенесе перший орбітальний політ Starship як мінімум до кінця лютого.

Також варто додати, що до запуску Starship ще має пройти серію випробувань як самого корабля, так і його надважкого прискорювача. І їх поки що не провели. Також немає жодних гарантій, що крайній термін 28 лютого не продовжать знову.

Starship — це повністю багаторазова ракета-носій, що розробляється американською аерокосмічною компанією SpaceX із кінцевою метою дослідження та колонізації Марса.

Раніше Ілон Макс заявляв, що у 2022 планує представити нового андроїда під назвою Tesla Bot. За словами мільярдера, у недалекому майбутньому людиноподібні роботи будуть здатні еволюціонувати та виробляти свої власні "риси характеру", щоб підлаштовуватися під власника. Вони допоможуть людям боротися з самотністю та виконуватимуть важку роботу в будинку.

А ось ракета компанії SpaceX залишить на МКС дві наукові розробки школярів з України. Одна з команд перевірить, чи можна в космосі створювати матеріали для пломб, а інша — як у невагомості зростають криваві кристали.