Астронавти допоможуть: SpaceX відправить до космосу експерименти школярів з України

Одна команда перевірить, чи можна в космосі створювати матеріали для пломб, а інша — як ростуть "криваві" кристали.

Ракета компанії SpaceX, започаткованої Ілоном Маском, доставить на Міжнародну космічну станцію дві наукові розробки школярів з України. Про це у Facebook повідомила прес-служба Малої академії наук України.

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У грудні МАН та платформа UNIT.City підписали меморандум, який дозволив українцям взяти участь у програмі США для студентських експериментів SSEP. У відборі взяли участь 238 команди, і за його підсумками два фіналісти у 2022 році зможуть відправити своє обладнання до космосу, а також особисто побачити запуск ракети Falcon 9 на мисі Канаверал (штат Флорида). Професійні космонавти проведуть експерименти на МКС під керівництвом школярів.

Перша команда представлена 11-класниками з Харківської гімназії №47, які хочуть перевірити, як стоматологічні матеріали тверднуть за умов низької гравітації. Школярі зацікавилися, як мікрогравітація впливає на цілісність пломб та їх з'єднання із зубами, і яка різниця між структурами, створеними на Землі та у космосі.

МАН пояснює, що їжа космонавтів занадто м'яка для оновлення дентину — матеріалу, з якого складаються зуби, тому вони згодом "втрачають" кальцій і стають більш крихкими. Під час тривалих космічних місій часто виникає потреба пломбувати зуби.

Другим фіналістом стала команда 8-класників із Рішельєвського наукового ліцею в Одесі, які хочуть перевірити вплив мікрогравітації на утворення кристалів гексаціаноферату калію — це неорганічна сполука тривалентного заліза, яку ще називають "кров'яною сіллю". Під час експерименту слід з'ясувати, як гравітаційні умови впливають на розміри, форму та кількість кристалічних структур.

Раніше писали, що NASA збудує новий майданчик для SpaceX на мисі Канаверал. Перед розширенням космодрому спеціалістам необхідно завершити екологічну оцінку території. З майданчика 70 гектарів планують запускати нові ракети Starship і Super Heavy.