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NASA побудує новий майданчик на мисі Канаверал: запускатимуть нові ракети Ілона Маска

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Космодром, мис Канаверал
Фото: ISS | Космодром на мисі Канаверал

Ілон Маск оголосив про те, що будівництво нового стартового майданчика вже почалося, але в NASA кажуть, ще потрібно провести екологічну оцінку території, перш ніж розширювати космодром на мисі Канаверал.

Компанія SpaceX, очолювана Ілоном Маском, звернулася до NASA з проханням провести екологічну оцінку недобудованого стартового комплексу LC-49, розташованого в північній частині Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал. Цей майданчик планують використовувати для запуску нових ракет Starship і Super Heavy компанії SpaceX, повідомляє Daily Mail.

Маск оголосив про плани обладнати стартовий майданчик та повідомив у Twitter, що будівництво вже почалося. У NASA заявили, що майданчик, площею 70 гектарів, що розташований на північ від стартового комплексу LC-39B, буде призначений для запусків і посадки ракет Starship і Super Heavy. Але також у космічному агентстві кажуть, що потрібно провести екологічний аналіз навколишнього середовища, перш ніж дійти остаточної угоди.

Космодром, мис Канаверал, космічний центр Кеннеді
План Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал із зазначенням стартових комплексів. Комплекс LC-49 розташований на північ від усіх інших
Фото: ISS

Спочатку передбачалося, що запуски нових ракет здійснюватимуться зі стартового майданчика в комплексі LC-39, звідки вже стартують ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Також звідси SpaceX відправляє до космосу свої супутники Starlink. Але тепер, згідно з заявою NASA, стало відомо, що запуск нових ракет Маска робитимуть зі стартового комплексу LC-49.

Космодром на мисі Канаверал розташований на острові Мерріт, який з'єднує із сушею спеціально побудована NASA дорога. Поруч є Національний заповідник дикої природи острова Мерріт. Тому NASA потрібно завершити екологічну оцінку стану навколишнього середовища, перш ніж обладнати новий стартовий майданчик. У NASA заявили, що потрібно досягти правильного балансу між розширенням космодрому, його експлуатацією та турботою про навколишнє середовище.

Ракета Starship
Ракета Starship
Фото: SpaceX

Планується, що робота з екологічної оцінки комплексу LC-49 розпочнеться в січні 2022 року. Наразі в SpaceX очікують результатів ще однієї екологічної експертизи, яка дозволить здійснити політ ракети Starship зі свого стартового об'єкта в Бока-Чіка, штат Техас.

Якщо компанія Ілона Маска отримає дозвіл на політ, то вже в січні 2022 року продовжиться випробування нових ракет, які відіграватимуть ключову роль у доставці людей і вантажів на Марс.

Нагадуємо, що SpaceX успішно випробувала всіх 6 двигунів своєї ракети Starship. Випробування було коротким, але вперше усі двигуни ракети працювали разом.