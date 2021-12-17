NASA побудує новий майданчик на мисі Канаверал: запускатимуть нові ракети Ілона Маска

Ілон Маск оголосив про те, що будівництво нового стартового майданчика вже почалося, але в NASA кажуть, ще потрібно провести екологічну оцінку території, перш ніж розширювати космодром на мисі Канаверал.

Компанія SpaceX, очолювана Ілоном Маском, звернулася до NASA з проханням провести екологічну оцінку недобудованого стартового комплексу LC-49, розташованого в північній частині Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал. Цей майданчик планують використовувати для запуску нових ракет Starship і Super Heavy компанії SpaceX, повідомляє Daily Mail.

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Маск оголосив про плани обладнати стартовий майданчик та повідомив у Twitter, що будівництво вже почалося. У NASA заявили, що майданчик, площею 70 гектарів, що розташований на північ від стартового комплексу LC-39B, буде призначений для запусків і посадки ракет Starship і Super Heavy. Але також у космічному агентстві кажуть, що потрібно провести екологічний аналіз навколишнього середовища, перш ніж дійти остаточної угоди.

[ + – ] План Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал із зазначенням стартових комплексів. Комплекс LC-49 розташований на північ від усіх інших Фото: ISS

Спочатку передбачалося, що запуски нових ракет здійснюватимуться зі стартового майданчика в комплексі LC-39, звідки вже стартують ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Також звідси SpaceX відправляє до космосу свої супутники Starlink. Але тепер, згідно з заявою NASA, стало відомо, що запуск нових ракет Маска робитимуть зі стартового комплексу LC-49.

Космодром на мисі Канаверал розташований на острові Мерріт, який з'єднує із сушею спеціально побудована NASA дорога. Поруч є Національний заповідник дикої природи острова Мерріт. Тому NASA потрібно завершити екологічну оцінку стану навколишнього середовища, перш ніж обладнати новий стартовий майданчик. У NASA заявили, що потрібно досягти правильного балансу між розширенням космодрому, його експлуатацією та турботою про навколишнє середовище.

[ + – ] Ракета Starship Фото: SpaceX

Планується, що робота з екологічної оцінки комплексу LC-49 розпочнеться в січні 2022 року. Наразі в SpaceX очікують результатів ще однієї екологічної експертизи, яка дозволить здійснити політ ракети Starship зі свого стартового об'єкта в Бока-Чіка, штат Техас.

Якщо компанія Ілона Маска отримає дозвіл на політ, то вже в січні 2022 року продовжиться випробування нових ракет, які відіграватимуть ключову роль у доставці людей і вантажів на Марс.

Нагадуємо, що SpaceX успішно випробувала всіх 6 двигунів своєї ракети Starship. Випробування було коротким, але вперше усі двигуни ракети працювали разом.