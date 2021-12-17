NASA построит новую площадку на мысе Канаверал: будут запускать новые ракеты Илона Маска

Илон Маск объявил о том, что строительство новой стартовой площадки уже началось, но в NASA говорят, еще нужно провести экологическую оценку территории, прежде чем расширять космодром на мысе Канаверал.

Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, обратилась к NASA с просьбой провести экологическую оценку недостроенного стартового комплекса LC-49, который расположенный в северной части Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. Эту площадку планируют использовать для запуска новых ракет Starship и Super Heavy компании SpaceX, сообщает Daily Mail.

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Маск объявил о планах оборудовать стартовую площадку и сообщил в Twitter, что строительство уже началось. В NASA заявили, что площадка, площадью 70 гектаров, которая находится к северу от стартового комплекса LC-39B будет предназначена для запусков и посадки ракет Starship и Super Heavy. Но также в космическом агентстве говорят, что нужно провести экологический анализ окружающей среды, прежде чем прийти к окончательному соглашению.

[ + – ] План Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал с указанием стартовых комлексов. Комплекс LC-49 находтся севернее всех остальных Фото: NASA

Сначала предполагалось, что запуски новых ракет будут осуществляться со стартовой площадки в комплексе LC-39, откуда уже стартуют ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Также отсюда SpaceX отправляет в космос свои спутники Starlink. Но теперь, согласно заявлению NASA стало известно, что запуск новых ракет Маска будут производить из стартового комплекса LC-49.

Космодром на мысе Канаверал находится на острове Меррит, который соединяет с сушей специально построенная NASA дорога. Рядом находится Национальный заповедник дикой природы острова Меррит. Поэтому NASA нужно завершить экологическую оценку состояния окружающей среды, прежде чем оборудовать новую стартовую площадку. В NASA заявили, что нужно достичь правильного баланса между расширением космодрома, его эксплуатацией и заботой об окружающей среде.

[ + – ] Ракета Starship Фото: SpaceX

Планируется, что работа по экологической оценке комплекса LC-49 начнется в январе 2022 года. В данный момент в SpaceX ожидают результатов еще одной экологической экспертизы, которая позволит осуществить ипытательный полет ракеты Starship со своего стартового объекта в Бока-Чика, штат Техас.

Если компания Илона Маска получит разрешение на полет, то уже в январе 2022 года продолжиться испытание новых ракет, которые будут играть ключевую роль в доставке людей и грузов на Марс.

Напоминаем, что SpaceX успешно испытала всех 6 двигателей своей ракеты Starship. Испытание было коротким, но впервые все двигатели ракеты работали вместе.