"Унікальні особистості та друзі людини": Ілон Маск розповів, якими будуть роботи Tesla

Роботи зможуть підлаштовуватися під власників, і кожен із них матиме свій "характер". Андроїди допоможуть людям не почуватися самотніми та візьмуть важку роботу на себе.

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск вважає, що роботи розвиватимуться як особистості та стануть для людей вірними друзями. Він поділився своїм прогнозом у подкасті з вченим Лексом Фрідманом, відеозапис якого опубліковано в YouTube.

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2022 року мільярдер планує представити нового андроїда під назвою Tesla Bot. За словами Ілона Маска, у майбутньому людиноподібні роботи зможуть еволюціонувати та виробляти свої власні "риси характеру", щоб підлаштовуватися під власника. У результаті кожен бот зможе стати унікальною особистістю та надійним компаньйоном, як дроїди в кіновсесвіті "Зоряних воєн" Джорджа Лукаса.

[ + – ] Рендери Tesla Bot Фото: Tesla

"Особисті якості роботи, зіставлені з рисами характеру людини… його друга, (не знаю, "господар" — звучить неправильно), допоможуть дійсно створити класного друга, на кшталт RD-2 або C-3PO, — зазначив Ілон Маск. — У них було багато вад, прагнень і дурних вчинків, і вони постійно сперечалися один із одним. Це зробило їх рідними та милими".

Глава Tesla додав, що головним завданням їхнього робота стане виконання важкої та рутинної роботи, якою люди не бажають займатися за власною волею, наприклад, миття посуду, прибирання, готування. У той же час, така машина допоможе людині почуватися менш самотньо.

[ + – ] Концепція презентації Tesla Bot

"Я думаю, що можливості безмежні. Це не зовсім входить до основної директиви Tesla щодо прискорення переходу світу до зеленої енергії, але для світу надзвичайно корисно створити гуманоїдного робота, здатного взаємодіяти зі світом і допомагати різними способами", — висловився бізнесмен.

В інтерв'ю Ілон Маск не зміг озвучити, коли компанія почне серійне виробництво таких роботів, але прототип "гідного рівня" інженери збираються розробити вже до кінця 2022 року. Він припустив, що в майбутньому кількість Tesla Bot перевищить кількість електроавтомобілів Tesla.

[ + – ] Розмова Ілона Маска та Лекса Фрідмана

У серпні Ілон Маск представив концепт андроїда Tesla Bot. Він покликаний виконувати небезпечну чи рутинну роботу замість людей. Як стверджує інженер, робота спеціально зроблять слабким і повільним, щоб він не зміг нікому нашкодити.

Пізніше Ілон Маск заявив, що хоче врятувати людство за допомогою Tesla Bot. Головною проблемою він назвав нестачу робочої сили, яка знижує темпи світового виробництва. За словами мільярдера, компанія Tesla створила найкращий практичний штучний інтелект — зараз він використовується в автопілоті електрокарів, а в майбутньому зможе керувати андроїдами.