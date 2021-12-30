"Уникальные личности и друзья человека": Илон Маск рассказал, какими будут роботы Tesla

Роботы смогут подстраиваться под владельцев, и каждый из них будет обладать своим "характером". Андроиды помогут людям не чувствовать себя одинокими и возьмут тяжелую работу на себя.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что роботы будут развиваться как личности и станут для людей верными друзьями. Он поделился своим прогнозом в подкасте с ученым Лексом Фридманом, видеозапись которого опубликована в YouTube.

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В 2022 году миллиардер планирует представить нового андроида под названием Tesla Bot. По словам Илона Маска, в будущем человекообразные роботы смогут эволюционировать и вырабатывать свои собственные "черты характера", чтобы подстраиваться под владельца. В результате каждый бот сможет стать уникальной личностью и надежным компаньоном, как дроиды в киновселенной "Звездных войн" Джорджа Лукаса.

[ + – ] Рендер Tesla Bot Фото: Tesla

"Личностные качества робота, сопоставленные с чертами характера человека… его друга, (не знаю, "хозяин" — звучит неправильно), помогут действительно создать классного друга, вроде RD-2 или C-3PO", — отметил Илон Маск. — "У них было много изъянов, стремлений и глупых поступков, и они постоянно спорили друг с другом. Это сделало их родными и милыми".

Глава Tesla добавил, что главной задачей их робота станет выполнение тяжелой и рутинной работы, которой люди не желают заниматься по собственной воле, например, мытье посуды, уборка, готовка. В то же время, такая машина поможет человеку чувствовать себя менее одиноко.

[ + – ] Презентация концепции Tesla Bot

"Я думаю, что возможности безграничны. Это не совсем входит в основную директиву Tesla по ускорению перехода мира к зеленой энергии, но для мира чрезвычайно полезно создать гуманоидного робота, способного взаимодействовать с миром и помогать разными способами", — высказался бизнесмен.

В интервью Илон Маск не смог озвучить, когда компания приступит к серийному производству таких роботов, но прототип "достойного уровня" инженеры собираются разработать уже к концу 2022 года. Он предположил, что в будущем количество Tesla Bot превысит количество электроавтомобилей Tesla.

[ + – ] Беседа Илона Маска и Лекса Фридмана

В августе Илон Маск представил концепт андроида Tesla Bot. Он призван выполнять опасную или рутинную работу вместо людей. Как утверждает инженер, робота специально сделают слабым и медленным, чтобы он не смог никому навредить.

Позже Илон Маск заявил, что хочет спасти человечество с помощью Tesla Bot. Главной проблемой он назвал нехватку рабочей силы, которая снижает темпы мирового производства. По словам миллиардера, компания Tesla создала самый лучший практический искусственный интеллект — сейчас он используется в автопилоте электрокаров, а будущем сможет управлять андроидами.