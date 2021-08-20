Умный и безобидный: Илон Маск презентовал концепт андроида Tesla Bot (фото, видео)
"Умный" Tesla Bot сможет выполнять за людей опасную или рутинную физическую работу. Его намеренно сделают медленным и слабым — для пущей безопасности.
В 2022 году Tesla планирует выпустить гуманоидного робота Tesla Bot, оснащенного продвинутым искусственным интеллектом.
Глава компании Илон Маск сделал такой анонс во время презентации AI Day.
По его словам, Tesla Bot (кодовое имя Optimus, — ред.) будет выполнять опасную или скучную работу вместо людей. При этом он будет достаточно медленным, чтобы каждый человек чувствовал свое превосходство и в случае необходимости смог убежать или пересилить его. Компания планирует оснастить робота новой системой искусственного интеллекта, непохожей на автопилот в фирменных электромобилях.
Согласно концепту, Tesla Bot будет около 173 см в высоту, весом около 57 кг, сможет развивать максимальную скорость около 8 км/ч и поднимать груз до 20 кг, тянуть до 68 кг или удерживать 4,5 кг на вытянутых руках. Для восприятия мира андроид получит восемь камер, сенсорные датчики с обратной связью и автономный компьютер, который сможет обрабатывать сигналы. На его лице установят экран, который будет отображать полезную информацию.
Илон Маск мечтает создать универсального робота, не ограниченного определенными задачами. Согласно задумке, Tesla Bot сможет свободно перемещаться среди людей и использовать уже существующие инструменты благодаря рукам, похожим на человеческие.
"Вы сможете говорить с ним, просить его выполнять несложные задачи. Если вы скажете ему: "Пожалуйста, сходи в магазин и купи такие-то продукты", — он должен будет выполнить вашу просьбу. Да, я думаю, мы сможем сделать такого помощника", — заявил Илон Маск.
Миллиардер добавил, что Tesla уже создала множество "умных" роботов, способных видеть мир, распознавать предметы, воспринимать голосовые запросы и самостоятельно определять способы их выполнения — речь идет, конечно же, об автомобилях. Компания намерена развивать уже существующий ИИ, а затем перенести его в гуманоидную форму.
"Мы также неплохо разбираемся в датчиках, механизмах и батареях, поэтому мы думаем, что, вероятно, в следующем году у нас уже будет прототип", — отметил Илон Маск.
По словам бизнесмена, в будущем роботы смогут устранить проблему нехватки рабочей силы, но это будет нескоро. Появление "умных" машин окажет серьезное влияние на экономику. Он намекнул, что благодаря роботам экономика сможет расширяться бесконечно, а каждый человек будет сам выбирать, стоит ли ему заниматься физической работой.
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