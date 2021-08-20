Умный и безобидный: Илон Маск презентовал концепт андроида Tesla Bot (фото, видео)

"Умный" Tesla Bot сможет выполнять за людей опасную или рутинную физическую работу. Его намеренно сделают медленным и слабым — для пущей безопасности.

В 2022 году Tesla планирует выпустить гуманоидного робота Tesla Bot, оснащенного продвинутым искусственным интеллектом.

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Глава компании Илон Маск сделал такой анонс во время презентации AI Day.

По его словам, Tesla Bot (кодовое имя Optimus, — ред.) будет выполнять опасную или скучную работу вместо людей. При этом он будет достаточно медленным, чтобы каждый человек чувствовал свое превосходство и в случае необходимости смог убежать или пересилить его. Компания планирует оснастить робота новой системой искусственного интеллекта, непохожей на автопилот в фирменных электромобилях.

Согласно концепту, Tesla Bot будет около 173 см в высоту, весом около 57 кг, сможет развивать максимальную скорость около 8 км/ч и поднимать груз до 20 кг, тянуть до 68 кг или удерживать 4,5 кг на вытянутых руках. Для восприятия мира андроид получит восемь камер, сенсорные датчики с обратной связью и автономный компьютер, который сможет обрабатывать сигналы. На его лице установят экран, который будет отображать полезную информацию.

[ + – ] Внешний вид Tesla Bot

Илон Маск мечтает создать универсального робота, не ограниченного определенными задачами. Согласно задумке, Tesla Bot сможет свободно перемещаться среди людей и использовать уже существующие инструменты благодаря рукам, похожим на человеческие.

[ + – ] Технические характеристики Tesla Bot Фото: Скриншот

"Вы сможете говорить с ним, просить его выполнять несложные задачи. Если вы скажете ему: "Пожалуйста, сходи в магазин и купи такие-то продукты", — он должен будет выполнить вашу просьбу. Да, я думаю, мы сможем сделать такого помощника", — заявил Илон Маск.

[ + – ] Tesla Bot Фото: Скриншот

Миллиардер добавил, что Tesla уже создала множество "умных" роботов, способных видеть мир, распознавать предметы, воспринимать голосовые запросы и самостоятельно определять способы их выполнения — речь идет, конечно же, об автомобилях. Компания намерена развивать уже существующий ИИ, а затем перенести его в гуманоидную форму.

"Мы также неплохо разбираемся в датчиках, механизмах и батареях, поэтому мы думаем, что, вероятно, в следующем году у нас уже будет прототип", — отметил Илон Маск.

По словам бизнесмена, в будущем роботы смогут устранить проблему нехватки рабочей силы, но это будет нескоро. Появление "умных" машин окажет серьезное влияние на экономику. Он намекнул, что благодаря роботам экономика сможет расширяться бесконечно, а каждый человек будет сам выбирать, стоит ли ему заниматься физической работой.

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