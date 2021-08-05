Tesla проиграла: cамая быстрая Model S Plaid уступила в драге спорткару Ford Mustang (видео)

Ford Mustang Shelby GT500 в серии заездов на 402 метра не оставил шансов самой быстрой модификации электромобиля Tesla Model S.

Tesla Model S Plaid в рамках мероприятия MITM Elite сразилась в нескольких парных заездах на 402 метра с Ford Mustang Shelby GT500. Быстрейшая модификация Model S официально представлена в начале лета 2021 года. Она оснащается тремя электродвигателями суммарной мощностью 1034 л.с.. Максимальная скорость превышает 320 км/ч, а с места до 97 км/ч машина ускоряется за 1,99 секунды. Казалось бы, этих цифр достаточно, чтобы побить любое олдскульное купе. Но не спешите хоронить ДВС.

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Ford Mustang Shelby GT500 в стоке имеет 5,2-литровый V8 на 760 л.с. и разгонную динамику на уровне 3,7 секунды с места до первой "сотни". Но американское тюнинг-ателье Palm Beach Dyno существенно доработало суперкар. "Мустанг" получил новые выпускные коллекторы Kooks, топливные форсунки большей производительности, компрессор Jokers Performance и перепрошитый блок управления двигателем. В результате комплекса работ мощность мотора увеличилась до 1100 "сил".

Таким образом по мощности это два равнозначных конкурента. Кто окажется быстрее на канонической драговой дистанции?

Одиночные заезды машины проехали практически с равным временем. Ford с результатом 9,14 секунды, Tesla уступила 0,1 секунды. В парных заездах разница оказалась еще меньше: 7,91 и 7,97 секунды соответственно в первом заезде, и 7,66 и 7,68 секунды — во втором.

В итоге Мустанг во всех заездах вышел победителем. Так что в драг-рейсинге машины с ДВС еще себя покажут.

Ранее мы сообщали, что Tesla впервые заработала 1 миллиард долларов, но вынуждена отложить выпуск новых моделей. Задержка запуска пикапа и седельного тягача связана с переходом на новый стандарт аккумуляторных батарей.

Также Фокус писал, что киевлянин разбил Ford Mustang в свой день рождения. Ford Mustang занесло, после чего он вылетел на обочину и врезался в забор. Затем автомобиль выбросило обратно на дорогу.