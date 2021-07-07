Шиканул в день рождения. Киевлянин взял напрокат дорогой спорткар и разбил его в хлам (видео)

Водитель не справился с управлением Ford Mustang на мокрой дороге.

Авария произошла 6 июля на улице Заболотного, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Среди других дорожно-транспортных происшествий этот случай выделяет то, что попавший в аварию американский спорткар Ford Mustang был взят напрокат.

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Ну а главное — горе-водитель, управлявший автомобилем, в день аварии отмечал собственный день рождения, а мощный Mustang был взят, чтобы отпраздновать памятную дату. Что ж, этот день киевлянин действительно запомнит надолго.

Судя по фотографиям с места происшествия, водитель попросту на справился с мощным заднеприводным автомобилем, управление которым требует наличия отточенных драйверских навыков и молниеносной реакции. Ford Mustang занесло, после чего он вылетел на обочину и врезался в забор. Затем автомобиль выбросило обратно на дорогу.

Автомобиль получил серьезные повреждения. И если оторванный задний бамперы не составит труда заменить, то спереди все намного хуже. Поврежден радиатор, силовые лонжероны кузова а левая стойка передней подвески и вовсе оторвана. Устранение столь масштабных повреждений обойдется в немалую сумму, однако прокатные автомобили, как правила застрахованы по КАСКО.

Как сообщается, авария чудом обошлась без пострадавших.

Видео с места ДТП с участием Ford Mustang в Киеве можно посмотреть по ссылке.

Ранее Фокус подробно рассказывал историю таинственного исчезновения Ford Mustang Shelby GT500, который принадлежал фронтмену группы The Doors Джиму Моррисону. Автомобиль пропал в 1969 году, причем об этой машине существует столько же слухов, сколько о самом знаменитом музыканте.

Также мы сообщали что в Швеции автомобильный энтузиаст строит полицейский седан Ford Crown Victoria с мотором от танка. Под капот машины был имплантирован 27-литровый мотор времени Второй мировой войны, которому путем установки двух турбин повысили мощность до 2500 л.с.