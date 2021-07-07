Шиканув на день народження. Киянин взяв напрокат дорогий спорткар і розбив його ущент (відео)

Водій не впорався з керуванням автомобілем на мокрій дорозі.

Аварія сталася 6 липня на вулиці Заболотного, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook. Серед інших дорожньо-транспортних пригод цей випадок виділяє те, що американський спорткар Ford Mustang, який потрапив в аварію, був узятий напрокат.

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Ну а головне — горе-водій, який керував автомобілем, в день аварії відзначав власний день народження, а потужний Mustang був узятий, щоб відсвяткувати памʼятну дату. Що ж, цей день киянин дійсно запамʼятає надовго.

Судячи з фотографій з місця події, водій просто не впорався з потужним задньопривідним автомобілем, управління яким вимагає наявності відточених драйверських навичок та блискавичної реакції. Ford Mustang занесло, після чого він вилетів на узбіччя і врізався в огорожу. Потім автомобіль викинуло назад на дорогу.

Автомобіль отримав серйозні пошкодження. І якщо відірваний задній бампер не важко замінити, то спереду все набагато гірше. Пошкоджений радіатор, силові лонжерони кузова а ліва стійка передньої підвіски і зовсім відірвана. Усунення таких масштабних пошкоджень обійдеться в чималу суму, проте прокатні автомобілі, як правило, застраховані по КАСКО.

Як повідомляється, аварія дивом обійшлася без постраждалих.

Відео з місця ДТП за участю Ford Mustang в Києві можна подивитися за посиланням.

Раніше Фокус докладно розповідав історію таємничого зникнення Ford Mustang Shelby GT500, який належав фронтмену групи The Doors Джима Моррісону. Автомобіль зник у 1969 році, до того ж про цю машину існує стільки ж чуток, скільки про найзнаменитішого музиканта.

Також ми повідомляли що в Швеції автомобільний ентузіаст будує поліцейський седан Ford Crown Victoria з мотором від танка. Під капот машини був імплантований 27-літровий мотор часів Другої світової війни, якому шляхом установки двох турбін підвищили потужність до 2500 к.с.