50 років без Джима Моррісона із The Doors, а таємниця його Ford Mustang не розгадана (фото, відео)

Спорткар Ford Mustang Shelby GT500 на прізвисько "Блакитна леді" безслідно зник у 1969 році.

Виповнилося півстоліття з дня смерті легендарного і скандального фронтмена рок-групи The Doors Джима Моррісона, який відійшов в інший світ у віці 27 років. Рано-вранці 3 липня 1971 року його бездиханне тіло було виявлене в орендованій квартирі в Парижі, куди він приїхав зі своєю цивільною дружиною Памелою Курсон. Моррісон помер від передозування наркотиків, але де саме це сталося, досі незрозуміло: за однією з версій він помер у туалеті паризького нічного клубу, а у квартиру був доставлений уже мертвим.

Життя і смерть "Короля ящірок", як назвав себе Моррісон в одній зі своїх пісень, оповиті безліччю таємниць і легенд. Одна з таких заплутаних історій — зникнення спорткара співака Ford Mustang Shelby GT500, подарованого йому президентом звукозаписної студії Elektra Records.

335 коней у подарунок. Mustang Shelby GT500

На початку 1967 року в США було мало рок-зірок, більш яскравих, ніж співак і автор пісень Джим Моррісон. Зʼявившись, здавалося б, з нізвідки, його група The Doors стала справжньою сенсацією практично відразу, коли випустила свій дебютний студійний альбом під однойменною назвою.

Вхідні в нього композиції "Light My Fire" і "Break On Through" миттєво стали хітами, а фінальна "The End" досі вважається однією з найпотужніших і неоднозначних пісень в історії рок-музики. Більше того — "Light My Fire", випущена як сингл, провела три тижні на першому місці в чарті BillBoard, що вважався офіційним хіт-парадом Америки.

До квітня 1967 року альбом і сингл отримали платиновий статус після продажу одного мільйона копій. Для лейбла Elektra Records, з яким тоді співпрацювала The Doors, це був перший такий успіх в історії, тому засновник і президент компанії Джек Хольцман вирішив піднести кожному учаснику групи подарунок за їхнім вибором. Клавішник Рей Манзарек і гітарист Роббі Крігер вибрали ультрасучасні на той момент магнітофони, барабанщик Джон Денсмор — породистого скакуна, а Джим Моррісон — відразу 335 "коней"!

Вони жили під капотом харизматичного спорткупе Ford Mustang Shelby GT500, що тільки що вийшов на американський ринок. Автомобіль, що коштував удвічі дорожче за звичайного Мустанга, був топ-версією від придворного тюнінг-ательє Shelby. Величезний мотор V8 обʼємом 428 кубічних дюймів (7 літрів), розгін до 100 км/год за 6,5 секунд — за мірками тодішньої Америки справжній суперкар!

Усього за час випуску першого покоління Ford Mustang було зроблено понад 2000 таких машин, а в 1967 модельному році — і зовсім 47! Shelby GT500 першого року випуску відрізнялися здвоєними протитуманними фарами в центрі решітки радіатора, а машина Моррісона, пофарбована в темно-синій колір Nightmist Blue, до того ж мала замовний інтерʼєр з білої шкіри, у той час як стандартним був чорний салон.

"The Blue Lady" Джима Моррісона

Джим був вражений автомобілем і навіть дав йому власне імʼя — "The Blue Lady" ("Блакитна леді"), віддаючи данину кольорам кузова і персонажу з театрального сценарію, над яким працював у той час. Однак, користувався він ним усього два роки, а сьогодні місцеперебування спорткара невідоме. Причому про Мустанг Моррісона ходить стільки ж чуток, скільки про самого музиканта.

Лідер The Doors славився своєю пристрастю до алкоголю і наркотиків. За однією з версій, одного разу він, уже будучи нетверезим, відправився на Мустангу за черговою порцією випивки у винний магазин Джила Тернера на бульварі Сансет у Лос-Анджелесі, відомий як "винний магазин зірок". На підʼїзді до магазину Моррісон, не впоравшись з керуванням, врізався в ліхтарний стіл, посміявся над ушкодженнями і провів залишок ночі в найближчому барі. А коли повернувся через кілька годин, машини вже не було. В іншій інтерпретації цієї історії Джим у ту ніч їхав на черговий концерт у клуб The Whisky A Go-Go, який зробив його знаменитим.

Інша легенда свідчить, що Моррісон залишив Мустанг на стоянці в аеропорту, вирушаючи в черговий концертний тур, і забув про машину на тривалий час. А коли повернувся, виявилося, що її конфіскували як кинуту і продали з аукціону, щоб компенсувати витрати з її зберігання.

А є й третя версія, що багато в чому повторює першу. Нібито Моррісон одного разу вночі в пʼяному угарі колесив вулицями Лос-Анджелеса і розбив машину неподалік від поліцейської дільниці. Він втік з місця аварії, а пізніше його друзі забрали те, що залишилося від машини, ще до того, як її виявила поліція.

Як би там не було, з осені 1969 року автомобіль зник, і з тих пір ніхто його не бачив. За спогадами деяких людей, які працювали з Моррісоном у той час, Mustang міг відправитися в металобрухт — що може бути правдою, якщо відштовхуватися від третьої з наведених версій.

Однак, хочеться вірити, що "Блакитна леді" все ще існує. Можливо, нинішній власник спорткара не знає його історії, а, можливо, знає, але ретельно це приховує, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Відшукати сьогодні Ford Mustang Shelby GT500 Джима Моррісона через півстоліття після зникнення — це як знайти шматочок історії рок-н-ролу. Без сумніву, автомобіль став би одним з найдорожчих Мустангів з усіх, коли-небудь випущених.

Американська пастораль

Незадовго до зникнення автомобіль засвітився в короткометражному фільмі "Хайвей: Американська пастораль" ("HWY: An American Pastoral"), знятому Джимом Моррісоном разом зі своїми друзями навесні і влітку 1969 року в пустелі Мохаве і в Лос-Анджелесі.

У цій 50-хвилинній експериментальної стрічці в стилі Dead Cinema Моррісон грає автостопника-психопата, який вбиває водія, котрий підібрав його. Сюрреалізм і психоделічна атмосфера цієї гнітючої короткометражки дають галюциногенний ефект, відображаючи контрнастрій у тогочасній мас-культурі і світосприйнятті самого фронтмена The Doors.

Фільм заснований на досвіді Моррісона, коли він подорожував автостопом у студентські роки, але більшою мірою натхненний реальною історією американського серійного вбивці Біллі Кука, який у 1950-51 рр. протягом 22-денної поїздки автостопом між Міссурі і Каліфорнією вбив шістьох осіб.

Свого часу "Американська пастораль" так і не була доведена до кінця. Фільм був показаний публічно лише двічі — у 1970 році у Ванкувері і в 1993 році в Парижі. Також він демонструвався в рамках камерного показу під час візиту Моррісона в Париж у 1971 році.

У 2009 році фільм, знятий на 35-міліметрову плівку, був відновлений за допомогою сучасних технологій, а його уривки увійшли в документальну стрічку "Коли ти дивний: Фільм про The Doors" (When Youʼre Strange: A Film About The Doors). Розпливчасті копії оригінального артефакту можна знайти на YouTube.