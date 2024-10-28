В інтернеті показали маловідомий клон Ford Mustang від Alfa Romeo (фото)

Виготовлено лише 5 купе Alfa Romeo FNM Onca 1966 року. Спорткар є фактично зменшеною копією Ford Mustang першого покоління.

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Культовий Ford Mustang став засновником цілого сегменту Pony cars, до якого також входять Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird та Dodge Challenger. Утім мало хто знає, що американський спорткар надихнув на створення моделі Alfa Romeo FNM Onca. Про неї розповіли на сайті Carakoom.

Купе Onca створили не в Італії, а на бразильському підприємстві FNM, де за ліцензією виготовляли легкові та вантажні Alfa Romeo. У його основі лежить седан Alfa Romeo 2000 Berlina.

Alfa Romeo FNM Onca дуже нагадує Ford Mustang 1964 року Фото: Alfa Romeo Фото: Ford

Дизайн Alfa Romeo FNM Onca розробив у 1966 році бразильський стиліст Дженаро Мальцоні. Безсумнівно, він надихався першим Ford Mustang 1964 року, адже два авто дуже схожі в профіль: в обох довгий капот, зсунутий назад салон та ви штамповки на боковинах.

А от передня і задня частина FNM Onca були виконані в стилістиці Alfa Romeo 60-х років. До того ж, бразильське авто було компактнішим. Салон також відрізнявся від інтер’єру Ford Mustang.

Авто оснастили 2,0-літровою четвіркою Фото: Alfa Romeo

До того ж, під капотом встановили не великий V8, а 2,0-літрову четвірку, яку пропонували у версіях на 115 та 131 к. с. Авто масою 1100 кг могло розганятися до 100 км/год за 9,3 с і розвивати 175 км/год.

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Нова Alfa Romeo FNM Onca дебютувала на автошоу в Бразилії, однак серійною не стала – виготовили лише 5 купе. По-перше, виявилося, що модель розробили без відома керівництва Alfa Romeo, а італійський автовиробник не хотів конфліктувати з Ford через авторські права.

Виготовили лише 5 купе Alfa Romeo FNM Onca Фото: Alfa Romeo

По-друге, у Alfa Romeo FNM Onca виявилася несподівана проблема – через непродуману аеродинаміку на швидкості 160 км/год відривалося оздоблення даху.

До наших днів залишилося лише три купе Alfa Romeo FNM Onca. Вони зберігаються у музеях та приватних колекціях.

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