В интернете показали малоизвестный клон Ford Mustang от Alfa Romeo (фото)

Изготовлено всего 5 купе Alfa Romeo FNM Onca 1966 года. Спорткар является фактически уменьшенной копией Ford Mustang первого поколения.

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Культовый Ford Mustang стал основателем целого сегмента Pony cars, в который также входят Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird и Dodge Challenger. Впрочем, мало кто знает, что американский спорткар вдохновил на создание модели Alfa Romeo FNM Onca. О ней рассказали на сайте Carakoom.

Купе Onca создали не в Италии, а на бразильском предприятии FNM, где по лицензии производили легковые и грузовые Alfa Romeo. В его основе лежит седан Alfa Romeo 2000 Berlina.

Alfa Romeo FNM Onca очень напоминает Ford Mustang 1964 года Фото: Alfa Romeo Фото: Ford

Дизайн Alfa Romeo FNM Onca разработал в 1966 году бразильский стилист Дженаро Мальцони. Несомненно, он вдохновлялся первым Ford Mustang 1964 года, ведь два авто очень похожи в профиль: у обоих длинный капот, сдвинутый назад салон и вы штамповки на боковинах.

А вот передняя и задняя часть FNM Onca были выполнены в стилистике Alfa Romeo 60-х годов. К тому же, бразильское авто было более компактным. Салон также отличался от интерьера Ford Mustang.

Авто оснастили 2,0-литровой четверкой Фото: Alfa Romeo

К тому же, под капотом установили не большой V8, а 2,0-литровую четверку, которая предлагалась в версиях на 115 и 131 л. с. Авто массой 1100 кг могло разгоняться до 100 км/ч за 9,3 с и развивать 175 км/ч.

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Новая Alfa Romeo FNM Onca дебютировала на автошоу в Бразилии, однако серийной не стала — изготовили всего 5 купе. Во-первых, оказалось, что модель разработали без ведома руководства Alfa Romeo, а итальянский автопроизводитель не хотел конфликтовать с Ford из-за авторских прав.

Изготовили всего 5 купе Alfa Romeo FNM Onca Фото: Alfa Romeo

Во-вторых, у Alfa Romeo FNM Onca обнаружилась неожиданная проблема — из-за непродуманной аэродинамики на скорости 160 км/ч отрывалась отделка крыши.

До наших дней осталось всего три купе Alfa Romeo FNM Onca. Они хранятся в музеях и частных коллекциях.

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