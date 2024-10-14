Седьмое поколение легенды: в Украине появился новый Ford Mustang 2024 (фото)

Новый Ford Mustang 2024 стал выглядеть агрессивнее, однако сохраняет фирменные черты дизайна. Спорткар в версии GT оснащен 5,0-литровым 480-сильным V8.

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В Украину начали завозить новые Ford Mustang седьмого поколения. Один из первых спорткаров увидели сфотографировали в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Ford Mustang начали продавать с осени 2023 года. Модель уже представлена в Европе, однако в Украине она пока официально не продается и обычно Mustang привозят из США.

В салоне установили большие дисплеи Фото: Ford

Купе Ford Mustang сохраняет знакомый дизайн с длинным капотом и сдвинутым назад салоном, однако стало более агрессивным. У него более широкая решетка радиатора и более узкие фары.

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Салон Ford Mustang 2024 претерпел более существенные изменения и стал значительно современнее. На передней панели теперь установили два больших дисплея, также появилась беспроводная зарядка смартфонов.

Конкретно это купе Ford Mustang GT оснащено проверенным 5,0-литровым V8, который на модели нового поколения развивает 480 л.с. и 567 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Спорткар доступен с 6-ступенчатой механической или 10-ступенчатой автоматической КПП. Замедляют его тормоза Brembo.

Кстати, недавно в Киев привезли знаменитый Ford Mustang Eleanor из фильма "Угнать за 60 секунд".

Также Фокус писал, что в столицу приехали уникальные спорткары BMW 2000-х.