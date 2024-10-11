Существуют в единственном экземпляре: в Украину приехали уникальные спорткары BMW 2000-х (фото)
Седан и купе BMW 3 Series E46 доработаны специалистами тюнинг-ателье Hamann Motorsport. Их дизайн стал ярче, а под капот установили 4,9-литровый V8 от BMW M5.
В Украину привезли эксклюзивные BMW 3 Series начала 2000-х с тюнингом. Седан и купе являются настоящим эксклюзивом, ведь каждое из этих авто существует в одном-единственном экземпляре. Их фотографии опубликовали на странице supercars_ua в Instagram.
Тюнинг BMW 3 Series E46 выполнили в немецком ателье Hamann Motorsport. Седан и купе получили выраженный обвес, новые литые диски и антикрыло. Их салон отделали карбоном и алькантарой и установили спортивные сиденья.Важно
Hamann Pole Position представили в 2000 году. В его основе лежит седан BMW 3 Series E46. Автомобиль отличается расширенными колесными арками (обвес типа widebody), а под его капотом установили 4,9-литровый 400-сильный V8 от старшего BMW M5 E39.
Hamann Las Vegas Wings создали на базе купе BMW M3 E46. Его двери поднимаются вверх, а кузов получил перламутровую окраску. Авто также оснащено 4,9-литровым V8, однако его мощность увеличили до 485 л. с.
Оба автомобиля были шоукарами, которые демонстрировали возможности Hamann Motorsport. Долгое время они хранились на территории тюнинг-ателье, однако теперь их смогли выкупить.
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