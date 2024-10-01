Новый BMW M5 и электрический Maybach: какие элитные авто недавно появились в Украине (фото)

Украинцы во время войны покупают дорогие суперкары, заряженные седаны и мощные внедорожники. На дорогах появляются новые Ferrari, Rolls-Royce и Maybach.

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Спрос на дорогие элитные автомобили в Украине растет в 2024 году. Некоторые премиальные бренды во время полномасштабной войны уже продаются лучше, чем в 2021 году. На украинских дорогах появляется все больше новых дорогих суперкаров и внедорожников. Фокус выбрал самые яркие авто премиум-класса, которые заметили в Украине в последнее время.

Audi RS6 GT

Audi RS6 Avant GT

В Хмельницкий привезли Audi RS6 Avant GT — лимитированную версию спортивного универсала. Выпустили всего 660 таких авто стоимостью более 200 000 евро. Мощность его 4,0-литрового V8 с турбонаддувом увеличили до 630 л. с. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 305 км/ч — это самый быстрый в мире универсал.

BMW M5

BMW M5 G90 Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Во Львове появился первый в Украине седан BMW M5 G90. Модель нового поколения изменилась не только внешне — она впервые стала плагин-гибридом. 4,4-литровый V8 твин-турбо дополнили электромотором, а суммарная отдача силовой установки составляет 727 л. с. Новый BMW M5 способен не только разогнаться до сотни за 3,5 с, но и проехать до 69 км на электротяге. Цена — более 6 миллионов гривен.

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Brabus 800

Brabus 800 4×4² — нетипичный продукт немецкого тюнинг-ателье. Этот "Гелендваген" предназначен для бездорожья, поэтому имеет портальные мосты и большие внедорожные шины, а его клиренс достигает 350 мм. Мощность 4,0-литрового турбомотора подняли до 800 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4 с. Конечно же, на кузове и в салоне появилось немало карбона.

Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB Фото: supercars_ua

Суперкар Ferrari 296 GTB также является гибридом. Его оснастили 2,9-литровым V6 с турбонаддувом и электромотором, которые вместе выдают 830 л. с. Это позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 330 км/ч, а еще можно проехать 25 км в электрическом режиме. Дизайн выдержан в духе флагманского Ferrari SF90 Stradale — с вытянутым силуэтом и выраженным "носом". Цена Ferrari 296 GTB — от $340 000.

Lotus Emira

Lotus Emira Фото: kharkiv_cars

Lotus Emira — новое спортивное купе британской марки, которое заменило сразу три модели — Elise, Exige и Evora. Авто отличается обтекаемым клиновидным дизайном и оснащено богаче, чем остальные спорткары Lotus. Топовая версия модели получила 3,5-литровый V6 от Toyota Camry, дополненный механическим компрессором. Его 406 сил достаточно, чтобы стартовать до сотни за 4,5 с и развивать 2090 км/ч.

Maybach-Maybach EQS680 SUV

Mercedes-Maybach EQS680 SUV Фото: mukachevo.carspotting

Новый Mercedes-Maybach EQS680 SUV — первый электромобиль бренда. Роскошный кроссовер стоимостью от 7,5 миллиона гривен сфотографировали в Мукачево. В его дизайне много хрома, а в салоне на заднем ряду можно установить отдельные кресла с электроприводом и массажем. 668-сильная установка позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,4 с, а запас хода составляет 600 км.

Mercedes-AMG GT-R Pro

Mercedes-AMG GT-R Pro Фото: supercars_ua

Суперкар Mercedes-AMG GT-R Pro не новый, но ценный. Его выпустили лимитированной серией из 750 авто. Авто облегчили, улучшили его аэродинамику и доработали ходовую. С 585-сильным V8 твин-турбо спринт до сотни занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 319 км/ч.

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Range Rover Sport SV

Новый Range Rover Sport SV — самый быстрый внедорожник британского бренда. Под его капотом скрывается 4,4-литровый V8 с турбонаддувом производства BMW. Его 635 сил достаточно, чтобы разгонять двухтонный внедорожник до 100 км/ч за 3,6 с. Range Rover Sport SV получил обвес и 23-дюймовые диски, а в салоне установили спортивные кресла. Цена — от 10,1 млн гривен.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan Фото: supercars_ua

В Украину привезли один из первых в Европе Rolls-Royce Cullinan 2024. Роскошный кроссовер за $500 000 прошел обновление и претерпел изменения снаружи и внутри, а также получил новые варианты внутренней отделки. Как и прежде, модель предлагается с двигателями V12 мощностью 571 и 600 сил.

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck Фото: Тарас Брязгунов

Пикап Tesla Cybertruck дешевле остальных авто в нашем рейтинге. Привезенный в Украину электрокар обошелся в $155 000. Авто с необычным дизайном и полированным стальным кузовом достигает 5,7 м в длину. Конкретно этот пикап имеет 600-сильную установку, а его запас хода составляет 550 км. В арсенале авто — управляемые задние колеса и пневмоподвеска.

Кстати, недавно в Монако обнаружили замаскированный спорткар Porsche 911 GT3 из Украины.

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