В Украине появился экстремальный 800-сильный "Гелендваген" для бездорожья (фото)

Новый Brabus 800 4×4² имеет портальные мосты и большие внедорожные шины, а его клиренс достигает 350 мм. Внедорожник оснащен 800-сильным V8 твин-турбо.

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В Киеве заметили новый Brabus 800 4×4². Сверхмощный вариант "Гелендвагена" предназначен для бездорожья. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Внедорожник Brabus 800 4×4² создан на базе экстремального Mercedes-AMG G63 4x4². Он сохраняет большие внедорожные шины диаметром 22 дюйма и портальные мосты, а его клиренс составляет 350 мм. Автомобиль может преодолевать 45-градусные подъемы и броды глубиной до 90 см.

Цифровой индекс в названии говорит о том, что мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 585 до 800 л. с. Пиковый крутящий момент вырос с 850 до 1000 Н∙м. Такой внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч занимает 4,6 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Тюнинг "Гелендвагена" включает и новый боковой выхлоп.

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От стандартного Mercedes-AMG G63 4x4² вариант Brabus 800 отличается карбоновыми капотом, декором и расширителями арок. Также установлено дополнительное освещение. Карбон вместе с дорогой кожей появился и во внутренней отделке.

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