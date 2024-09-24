Дизайн как у Land Rover и мотор BMW: в Киеве засветился новый необычный пикап (фото)

Ineos Grenadier Quartermaster — 5,2-метровый рамный пикап, который напоминает классические Land Rover. Модель комплектуют бензиновыми и дизельными турбошестернями BMW.

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В Киеве заметили новый Ineos Grenadier Quartermaster. Это один из первых таких пикапов в Украине. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Британский бренд Ineos официально выходит на украинский рынок. Вместе с внедорожником Grenadier в нашей стране будет представлен и пикап Quartermaster.

Классический угловатый дизайн Ineos Grenadier выдержан в стилистике старых Land Rover Defender. Пикап Quartermaster на 30 см длиннее внедорожника — достигает 5,2 м. Его грузоподъемность составляет 760 кг.

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Новый Ineos Grenadier Quartermaster предлагается только в четырехдверном исполнении. Его салон выдержан в авиационном стиле — с большим количеством переключателей. Щитка приборов нет, ведь показания выводятся на центральный дисплей.

Пикап Ineos Grenadier Quartermaster комплектуют 3,0-литровыми рядными турбошестернями BMW — 286-сильной бензиновой и 249-сильной дизельной.

Салон выдержан в авиационном стиле Фото: Ineos

Конкретно это авто — бензиновое. С 8-ступенчатой автоматической КПП оно способно разогнаться до сотни за 8,6 с, а максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Конечно же, полный привод дополнен понижающей передачей.

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