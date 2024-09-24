Дизайн як у Land Rover і мотор BMW: у Києві засвітився новий незвичний пікап (фото)

Ineos Grenadier Quartermaster — 5,2-метровий рамний пікап, який нагадує класичні Land Rover. Модель комплектують бензиновими та дизельними турбошістками BMW.

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У Києві помітили новий Ineos Grenadier Quartermaster. Це один із перших таких пікапів в Україні. Його фото з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Британський бренд Ineos офіційно виходить на український ринок. Разом із позашляховиком Grenadier в нашій країні буде представлено і пікап Quartermaster.

Класичний кутастий дизайн Ineos Grenadier витриманий у стилістиці старих Land Rover Defender. Пікап Quartermaster на 30 см довший за позашляховик – сягає 5,2 м. Його вантажопідйомність становить 760 кг.

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Новий Ineos Grenadier Quartermaster пропонують лише в чотиридверному виконанні. Його салон витримано в авіаційному стилі — з великою кількістю перемикачів. Щитка приладів немає, адже покази виводяться на центральний дисплей.

Пікап Ineos Grenadier Quartermaster комплектують 3,0-літровими рядними турбошістками BMW – 286-сильною бензиновою та 249-сильною дизельною.

Салон витримано в авіаційному стилі Фото: Ineos

Конкретно це авто – бензинове. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП воно здатне розігнатися до сотні за 8,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Звісно ж, повний привід доповнений знижувальною передачею.

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