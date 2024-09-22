У Києві помітили новітній електрокар від Huawei із запасом ходу до 700 км (фото)

Avatr 12 — обтічний п'ятиметровий електромобіль E-класу від Huawei. Модель пропонують у версіях потужністю від 313 до 578 сил із запасом ходу до 700 км.

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У Києві з’явився перший електромобіль Avatr 12. Ця модель створена спеціалістами Huawei. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Бренд Avatr створений спільно Huawei та Changan. У його лінійці вже нараховується три моделі, дві з яких – кросовери. Avatr 12 – доступніший конкурент Tesla Model S.

Запас ходу авто сягає 700 км Фото: Huawei

Новий Huawei Avatr 12 – чотиридверний седан-купе Е-класу довжиною 5 метрів. Електрокар вирізняється обтічним дизайном та має тоненькі діодні фари та ліхтарі. Заднього скла в нього немає, адже є камери.

У салоні Avatr 12 кермо приплюснуте згори та знизу, а на всю ширину передньої панель розтягнуто тоненький дисплей. Крім того, встановлено окремий великий тачскрін. Звісно ж, мультимедіа та вся електроніка розроблена в Huawei.

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Новий Avatr 12 пропонують 313-сильній задньопривідній та 578-сильній повнопривідній модифікаціях. Розгін до сотні займає від 3,9 до 6,7 с, а максимальна швидкість обмежена на 220 км/год.

на всю ширину передньої панелі розтягнуто дисплей Фото: Huawei

Електромобіль Huawei Avatr 12 оснащений батареєю на 94,5 кВт∙год. Запас ходу становить від 650 до 700 км.

До речі, нещодавно в Україну привезли американський електропозашляховик із запасом ходу 640 км.

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