В Україну приїхав потужний американський електропозашляховик із запасом ходу 640 км (фото)

Новий Rivian R1S у версії Performance Max Pack оснащений великою батареєю ємністю 180 кВт∙год. 675-сильна установка дозволяє розганятися до сотні за 3,6 с.

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В Україну привезли перший електромобіль Rivian R1S у "дальнобійній" версії Performance Max Pack. Позашляховик здатен подолати 643 км без підзарядки. Про це повідомляється на сайті Nextcar.

Запас ходу позашляховика становить 643 км

Новий Rivian R1S Performance Max Pack отримав велику акумуляторну батарею ємністю 180 кВт∙год. Запас ходу електрокара – один із кращих показників у класі.

На передній панелі встановлено два дисплеї

До того ж, такий електромобіль Rivian R1S доволі потужний. Його двомоторна силова установка розвиває 675 к. с. і 1124 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 201 км/год.

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Як відомо, у лінійці Rivian R1S є чотиримоторна 835-сильна модифікація, проте вона пропонується лише з меншою батареєю на 149 кВт∙год.

Усередині встановлено три ряди сидінь

Нагадаємо, що позашляховик Rivian R1S – повнорозмірна 5,1-метрова модель з трьома рядами крісел. У нього просторий салон з двома дисплеями на передній панелі. та два багажники. Електромобіль оснащений повним приводом та пневмопідвіскою, яка дозволяє збільшити кліренс із 200 до 370 мм.

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