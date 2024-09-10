Їх випустили лише 814: у Києві помітили рідкісний кросовер зниклої шведської марки (фото)

Saab 9-4X став першим кросовером марки, проте масовий випуск моделі так і не налагодили через банкрутство виробника. Авто оснащене 3,0-літровим 261-сильним V6.

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У Києві сфотографували кросовер Saab 9-4X 2011 року. Це остання серійна модель в історії знаменитої шведської марки. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Як відомо, автомобільний підрозділ Saab став жертвою світової економічної кризи і припинив випуску продукції. Наразі Saab випускає тільки літаки та озброєння.

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На момент початку кризи шведський автовиробник підготував дві повністю нові моделі – седан Saab 9-5 другого покоління та перший кросовер марки 9-4X. І якщо масове виробництво Saab 9-5 ще вдалося налагодити (зібрано 11 280 авто), то кросоверів 9-4X виготовили лише 814.

Салон Saab 9-4X витриманий у авіаційному стилі Фото: SAAB

Saab 9-4X вирізняється обтічним дизайном і зберігає фірмову решітку радіатора. У нього довгий капот, висока віконна лінія та великий кут нахилу заднього скла. Салон витриманий у авіаційній стилістиці — нагадує кабіну літака.

4,8-метровий кросовер Saab 9-4X є побратимом Cadillac SRX другого покоління, адже використовує його платформу та 3,0-літровий 261-сильний V6. Із 6-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 9 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год. Також у лінійці був варіант Aero з потужнішою 296-сильною турбошісткою.

До речі, недавно в столиці бачили рідкісний заряджений Saab 2000-х років.

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