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Авто

Их выпустили всего 814: в Киеве заметили редкий кроссовер исчезнувшей шведской марки (фото)

Saab 9-4X, кроссовер Saab, Saab 9-4X 2011
Фото: Topcars UA | Saab 9-4X — последняя серийная модель марки

Saab 9-4X стал первым кроссовером марки, однако массовый выпуск модели так и не наладили из-за банкротства производителя. Авто оснащено 3,0-литровым 261-сильным V6.

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В Киеве сфотографировали кроссовер Saab 9-4X 2011 года. Это последняя серийная модель в истории знаменитой шведской марки. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

кроссовер Saab 9-4X, кроссовер Saab, Saab 9-4X 2011 Fullscreen
Кроссовер отличается обтекаемым дизайном
Фото: Topcars UA

Как известно, автомобильное подразделение Saab стало жертвой мирового экономического кризиса и прекратило выпуск продукции. Сейчас Saab выпускает только самолеты и вооружение.

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На момент начала кризиса шведский автопроизводитель подготовил две полностью новые модели — седан Saab 9-5 второго поколения и первый кроссовер марки 9-4X. И если массовое производство Saab 9-5 еще удалось наладить (собрано 11 280 авто), то кроссоверов 9-4X изготовили всего 814.

салон Saab 9-4X, кроссовер Saab, Saab 9-4X 2011 Fullscreen
Салон Saab 9-4X выдержан в авиационном стиле
Фото: SAAB

Saab 9-4X отличается обтекаемым дизайном и сохраняет фирменную решетку радиатора. У него длинный капот, высокая оконная линия и большой угол наклона заднего стекла. Салон выдержан в авиационной стилистике — напоминает кабину самолета.

кроссовер Saab, Saab 9-4X 2011 Fullscreen
Изготовили всего 814 Saab 9-4X
Фото: Topcars UA

4,8-метровый кроссовер Saab 9-4X является собратом Cadillac SRX второго поколения, ведь использует его платформу и 3,0-литровый 261-сильный V6. С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 9 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Также в линейке был вариант Aero с более мощной 296-сильной турбошестерней.

Кстати, недавно в столице видели редкий заряженный Saab 2000-х годов.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве появился новейший 830-сильный Ferrari.