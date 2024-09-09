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Citroen виводить на ринок найдешевший електромобіль в Україні за 347 300 гривень (фото)

Citroen Ami, новий Citroen Ami, електромобіль Citroen Ami
Фото: Citroen | Citroen Ami — мініатюрний двомісний електрокар

Електромобіль Citroen Ami сягає всього 2,4 м у довжину та важить 485 кг, а його максимальна швидкість становить 45 км/год. Модель доступна у пасажирській та вантажній версіях.

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На український ринок виходить новий Citroen Ami. Мініатюрне двомісне авто коштує від 347 300 гривень і це найдешевший електромобіль в Україні. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Citroen.

Citroen Ami, новий Citroen Ami, електромобіль Citroen Ami Fullscreen
Двері авто є асиметричними
Фото: Citroen

Електромобіль Citroen Ami – компактне 2,41-метрове авто для міста з асиметричними дверима (вони відкриваються у різні боки). Його кузов виготовлено з легкого пластику, тому маса машини становить усього 485 кг. Модель розрахована, перш за все, для служб доставки та іншого бізнесу.

новий Citroen Ami, електромобіль Citroen Ami Fullscreen
Запас ходу електрокара становить 75 км
Фото: Citroen

Електромотор потужністю 8 к. с. (6 кВт) розганяє новий Citroen Ami до 45 км/год. Батарея ємністю 5,4 кВт∙год забезпечує запас ходу в 75 км.

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Базова версія має світлодіодні оптику, панорамний дах та один USB-порт. Варіант Peps за 363 700 гривень додає яскравий декор, спойлер, килимки в салоні, додаткові відсіки і кріплення для багажу, а також та систему підключення смартфону.

Салон Citroen Ami, новий Citroen Ami, електромобіль Citroen Ami Fullscreen
Салон Citroen Ami можна доповнити яскравим декором
Фото: Stellantis

Крім того, можна обрати опцію My Cargo Kit (28 945 гривень) – 200-літровий вантажний відсік на місці пасажирського сидіння. Вантажопідйомність Citroen Ami становить 140 кг. Саме така вантажна версія свого часу була на тесті Фокуса.

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