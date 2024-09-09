Citroen виводить на ринок найдешевший електромобіль в Україні за 347 300 гривень (фото)

Електромобіль Citroen Ami сягає всього 2,4 м у довжину та важить 485 кг, а його максимальна швидкість становить 45 км/год. Модель доступна у пасажирській та вантажній версіях.

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На український ринок виходить новий Citroen Ami. Мініатюрне двомісне авто коштує від 347 300 гривень і це найдешевший електромобіль в Україні. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Citroen.

Двері авто є асиметричними Фото: Citroen

Електромобіль Citroen Ami – компактне 2,41-метрове авто для міста з асиметричними дверима (вони відкриваються у різні боки). Його кузов виготовлено з легкого пластику, тому маса машини становить усього 485 кг. Модель розрахована, перш за все, для служб доставки та іншого бізнесу.

Запас ходу електрокара становить 75 км Фото: Citroen

Електромотор потужністю 8 к. с. (6 кВт) розганяє новий Citroen Ami до 45 км/год. Батарея ємністю 5,4 кВт∙год забезпечує запас ходу в 75 км.

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Базова версія має світлодіодні оптику, панорамний дах та один USB-порт. Варіант Peps за 363 700 гривень додає яскравий декор, спойлер, килимки в салоні, додаткові відсіки і кріплення для багажу, а також та систему підключення смартфону.

Салон Citroen Ami можна доповнити яскравим декором Фото: Stellantis

Крім того, можна обрати опцію My Cargo Kit (28 945 гривень) – 200-літровий вантажний відсік на місці пасажирського сидіння. Вантажопідйомність Citroen Ami становить 140 кг. Саме така вантажна версія свого часу була на тесті Фокуса.

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