Електромобіль по-французьки: тест-драйв нового Citroen e-C4

Лінійку Citroen C4 в Україні поповнила електрична модифікація. Фокус випробував авто, перевірив його запас ходу та виявив відмінності від бензинової та дизельної версій моделі.

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Попри перебої з електропостачанням українці продовжують активно купувати електромобілі. За першу половину 2024 року їх поставили на облік понад 24 тисячі. На українському ринку з’являються все більше подібних моделей — таких, як новий Citroen e-C4. Саме він і побував на тесті Фокуса.

Французький авангард — дизайн Citroen e-C4

Електромобіль Citroen C4 в Україні пропонують у варіанті крос-хетчбек (у лінійці C4 є й оригінальний седан, який свого часу Фокус також тестував). Від бензинових і дизельних варіантів моделі його відрізняють лише емблеми e-C4 на кузові та оригінальні 18-дюймові диски з покращеною аеродинамікою.

Citroen e-C4 вирізняється оригінальним дизайном передньої частини Фото: Тарас Брязгунов

Зовнішність Citroen C4 вийшла по-французьки авангардною і нестандартною. Хетчбек вирізняється динамічним силуетом з покатим дахом, короткими звисами кузова і великим кутом нахилу заднього скла. Разом із тим, авто має підвищений (156 мм) кліренс, роздуті крила та пластикові захисні накладки Airbump зі спеціальними камерами, заповненими повітрям.

Та найоригінальніший вигляд має передня частина Citroen C4 з тоненькими діодними фарами, які нагадують шеврон з логотипу французького бренду. У схожому стилі виконані й ліхтарі авто. Заднє скло розділене великим спойлером.

Підвищений кліренс та пластикові накладки додають позашляхового стилю Фото: Тарас Брязгунов

За розмірами хетчбек є типовим представником С-класу. Варто відзначити, що електромобіль Citroen e-C4 вийшов не надто важким – 1596 кг.

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Габарити Citroen e-C4:

довжина — 4354 мм;

ширина — 1834 мм;

висота — 1522 мм;

колісна база — 2667 мм.

Citroen e-C4 доступний в Україні лише в кузові хетчбек Фото: Тарас Брязгунов

Усе знайомо — салон Citroen e-C4

Усередині новий Citroen e-C4 також мало чим відрізняється від побратимів із двигунами внутрішнього згоряння. У оздобленні використані штучна шкіра та зносостійка тканина, схожа на сукно, присутні й численні глянцеві поверхні. Матеріали доволі якісні і жорсткого пластику в салоні не надто багато.

Кермо Citroen e-C4 дещо приплюснуте згори та знизу, а режими їзди перемикаються мініатюрним джойстиком. Цифровий щиток приладів доволі невеликий, але покази непогано зчитуються. До того ж, є висувний проекційний дисплей, який дозволяє менше відволікатися від дороги.

Кермо Citroen e-C4 дещо приплюснуте згори та знизу Фото: Тарас Брязгунов

Центральна панель увінчана великим 10-дюймовим тачскріном. Мультимедійна система не гальмує, а її меню зрозуміле. Звісно ж, є Apple CarPlay та Android Auto, а ще Citroen e-C4 отримав навігацію.

Утім, для клімат-контролю залишили фізичні перемикачі, що зручно. Нижче знаходяться роз’єми USB-A і USB-C та "двоповерхова" ніша з бездротовою зарядкою телефонів.

Цифровий щиток приладів доволі невеликий і простий Фото: Тарас Брязгунов Дані проєктуються на прозорий екран Фото: Тарас Брязгунов

Загалом, у салоні Citroen e-C4 вистачає відсіків для дрібних речей. У нього одразу два "бардачки" (один із них – висувна шухляда) та невеликий бокс у підлокітнику. Також встановлено зручний тримач для телефону або планшета.

Сидіння та багажник Citroen e-C4

Кермова колонка та водійське крісло мають достатній діапазон регулювань, щоб підібрати зручне положення. Сидіння Citroen e-C4 наповнені спеціальною піною, а тому дуже м’які та комфортабельні, хоча більше бокової підтримки їм не завадило б.

Ззаду обмежений простір над головою Фото: Тарас Брязгунов Передні сидіння дуже м'які та комфортабельні Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Citroen e-C4 доволі висока, як для хетчбек, проте нижча, аніж у кросоверів. Огляд вперед і на всі боки непоганий, а от оглядовість назад обмежена через розділене скло та високу віконну лінію. Утім, є камера заднього виду з досить непоганою картинкою.

Пересядемо на другий ряд. Місця для ніг тут вистачає, а от запас над головою не надто великий – його "краде" похилий дах. Для задніх пасажирів є підлокітник, вентиляційні дефлектори та USB-порти.

Обєм багажника становить 380 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями виходить 1250-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов

Об’єм багажника Citroen e-C4 такий самий, як і в бензиновій версії: 380 л у звичайному стані та 1250 л — зі складеними задніми кріслами. Під підлогою немає запаски, але є ніша, куди можна сховати зарядний кабель.

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Комплектація Citroen e-C4

Новий Citroen e-C4 в Україні пропонують в одній версії Shine з досить непоганим оснащенням. Є безключовий доступ, клімат-контроль, датчики дощу та світла, камера, парктронік, підігрів сидінь, керма і лобового скла.

Також обов’язковим є пакет систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання знаків, контроль "сліпих" зон та втоми водія.

Бокс у підлокітнику досить невеликий На центральній консолі є "двоповерхова" ніша з бездротовою зарядкою смартфонів Основний бардачок Citroen e-C4 досить місткий Також є висувна шухляда Встановлено і спеціальний тримач для смартфона чи планшета У задніх пасажирів є вентиляційні дефлектори та USB-порти

Динаміка і запас ходу Citroen e-C4

Електромобіль Citroen e-C4 оснащений мотором піковою потужністю 156 к. с. Він тихий і доволі тяговитий – майже одразу доступні 260 Н∙м крутного моменту.

Електрокар має дещо кращу динаміку, аніж бензинова та дизельна версії Citroen C4. Розгін до 100 км/год займає 9,2 с, а максимальна швидкість обмежені на 150 км/год. Хетчбек досить впевнено підтримує швидкість 110-120 км/год на трасі.

Утім, максимальна віддача електромотора доступна лише в спортивному режимі. Стандартно вона становить 136 к. с., а якщо перейти в економний режим, то потужність обмежується на 82 к. с. і авто стає значно повільнішим.

Електромотор розвиває потужність до 156 сил Фото: Тарас Брязгунов Зарядний порт CCS Фото: Тарас Брязгунов

Зате в цьому випадку суттєво знижується енерговитрата. Під час тесту нам вдалося досягнути досить низького показника в 14,2 кВт∙год на 100 км.

У звичайному режимі витрата електроенергії склала 15,6-15,8 кВт∙год на 100 км із увімкненим клімат-контролем. Ємність акумуляторної батареї становить 54 кВт∙год, тобто в реальних умовах можна добитися запасу ходу 340-350 км. Паспортний показник — 420 км.

Електрокар підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 100 кВт. У цьому випадку зарядити батарею на 80% можна за півгодини. Повна зарядка в домашніх умовах займає 11 годин. Роз’єм стандартний — Type 2 CCS.

Підвіска Citroen e-C4 орієнтована на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Тихо і м’яко – керованість Citroen e-C4

Як і всі Citroen C4, електрокар повністю орієнтований на комфорт. Його підвіску доповнили технологією Progressive Hydraulic Cushions – гідравлічними упорами амортизаторів. Результат — надзвичайно м’яка їзда, майже як із пневмопідвіскою.

Шумоізоляція днища теж непогана, тому вибоїни поглинаються не лише плавно, а й тихо. А от крени кузова з такими налаштуваннями підвіски досить відчутні.

Але ж Citroen e-C4 — і не драйверське авто, у нього інші пріоритети. Його кермо не надто інформативне, зате дуже легке. На трасі при 120 км/год у салоні досить тихо — вітер і шини не турбують. Сповільнюється електрокар доволі плавно і гальмівна рекуперація непогано налаштована.

Фари імітують логотип Citroen Фото: Тарас Брязгунов Електричну версію видають лого e-C4 на кузові Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Citroen e-C4 в Україні

Новий Citroen e-C4 — електромобіль за відносно невеликі гроші. Він коштує від 1 388 100 гривень, тобто дорожчий за бензинову чи дизельну версії моделі в аналогічній комплектації, але загалом його вартість відповідає рівню С-класу.

Вердикт Фокуса

Електромобіль Citroen e-C4 створений для тих, хто цінує комфорт. Він м’який, тихий і має зручні сидіння, а підвищений кліренс додає впевненості на українських дорогах. З урахуванням запасу ходу електрокар більше підходить для міста чи недалеких заміських подорожей.

Плюси Citroen e-C4:

зручні сидіння;

комфортабельна підвіска;

непогана шумоізоляція.

Мінуси Citroen e-C4:

обмежений огляд назад;

невеликий дисплей панелі приладів.

Технічні характеристики Citroen e-C4:

Тип двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 156 Обертальний момент, Нм 260 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід передній Запас ходу, км 420 Макс. швидкість, км/год 150 Розгін 0–100 км/год, с 9,2 Ємність батареї, кВт∙год 54

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