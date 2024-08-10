Электромобиль по-французски: тест-драйв нового Citroen e-C4
Линейку Citroen C4 в Украине пополнила электрическая модификация. Фокус испытал авто, проверил его запас хода и выявил отличия от бензиновой и дизельной версий модели.
Несмотря на перебои с электроснабжением украинцы продолжают активно покупать электромобили. За первую половину 2024 года их поставили на учет более 24 тысяч. На украинском рынке появляются все больше подобных моделей — таких, как новый Citroen e-C4. Именно он и побывал на тесте Фокуса.
Французский авангард — дизайн Citroen e-C4
Электромобиль Citroen C4 в Украине предлагают в варианте кросс-хэтчбек (в линейке C4 есть и оригинальный седан, который в свое время Фокус также тестировал). От бензиновых и дизельных вариантов модели его отличают лишь эмблемы e-C4 на кузове и оригинальные 18-дюймовые диски с улучшенной аэродинамикой.
Внешность Citroen C4 получилась по-французски авангардной и нестандартной. Хэтчбек отличается динамичным силуэтом с покатой крышей, короткими свесами кузова и большим углом наклона заднего стекла. Вместе с тем, авто имеет повышенный (156 мм) клиренс, раздутые крылья и пластиковые защитные накладки Airbump со специальными камерами, заполненными воздухом.
Но оригинальнее всего выглядит передняя часть Citroen C4 с тоненькими диодными фарами, которые напоминают шеврон с логотипа французского бренда. В похожем стиле выполнены и фонари авто. Заднее стекло разделено большим спойлером.
По размерам хэтчбек является типичным представителем С-класса. Стоит отметить, что электромобиль Citroen e-C4 получился не слишком тяжелым — 1596 кг.Важно
Габариты Citroen e-C4:
- длина — 4354 мм;
- ширина — 1834 мм;
- высота — 1522 мм;
- колесная база — 2667 мм.
Все знакомо — салон Citroen e-C4
Внутри новый Citroen e-C4 также мало чем отличается от собратьев с двигателями внутреннего сгорания. В отделке использованы искусственная кожа и износостойкая ткань, похожая на сукно, присутствуют и многочисленные глянцевые поверхности. Материалы довольно качественные и жесткого пластика в салоне не слишком много.
Руль Citroen e-C4 несколько приплюснут сверху и снизу, а режимы езды переключаются миниатюрным джойстиком. Цифровой щиток приборов довольно небольшой, но показания неплохо считываются. К тому же, есть выдвижной проекционный дисплей, который позволяет меньше отвлекаться от дороги.
Центральная панель увенчана большим 10-дюймовым тачскрином. Мультимедийная система не тормозит, а ее меню понятное. Конечно же, есть Apple CarPlay и Android Auto, а еще Citroen e-C4 получил навигацию.
Впрочем, для климат-контроля оставили физические переключатели, что удобно. Ниже находятся разъемы USB-A и USB-C и "двухэтажная" ниша с беспроводной зарядкой телефонов.
В целом, в салоне Citroen e-C4 хватает отсеков для мелких вещей. У него сразу два "бардачка" (один из них — выдвижной ящик) и небольшой бокс в подлокотнике. Также установлен удобный держатель для телефона или планшета.
Сиденья и багажник Citroen e-C4
Рулевая колонка и водительское кресло имеют достаточный диапазон регулировок, чтобы подобрать удобное положение. Сиденья Citroen e-C4 наполнены специальной пеной, а потому очень мягкие и комфортабельные, хотя больше боковой поддержки им не помешало бы.
Посадка в Citroen e-C4 довольно высокая, как для хэтчбека, однако ниже, чем у кроссоверов. Обзор вперед и по сторонам неплохой, а вот обзорность назад ограничена из-за разделенного стекла и высокой оконной линии. Впрочем, есть камера заднего вида с довольно неплохой картинкой.
Пересядем на второй ряд. Места для ног здесь хватает, а вот запас над головой не слишком большой — его "крадет" покатая крыша. Для задних пассажиров есть подлокотник, вентиляционные дефлекторы и USB-порты.
Объем багажника Citroen e-C4 такой же, как и в бензиновой версии: 380 л в обычном состоянии и 1250 л — со сложенными задними креслами. Под полом нет запаски, но есть ниша, куда можно спрятать зарядный кабель.Важно
Комплектация Citroen e-C4
Новый Citroen e-C4 в Украине предлагают в одной версии Shine с довольно неплохим оснащением. Есть бесключевой доступ, климат-контроль, датчики дождя и света, камера, парктроник, подогрев сидений, руля и лобового стекла.
Также обязательным является пакет систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.
Динамика и запас хода Citroen e-C4
Электромобиль Citroen e-C4 оснащен мотором пиковой мощностью 156 л. с. Он тихий и довольно тяговитый — почти сразу доступны 260 Н∙м крутящего момента.
Электрокар имеет несколько лучшую динамику, чем бензиновая и дизельная версии Citroen C4. Разгон до 100 км/ч занимает 9,2 с, а максимальная скорость ограничены на 150 км/ч. Хэтчбек достаточно уверенно поддерживает скорость 110-120 км/ч на трассе.
Впрочем, максимальная отдача электромотора доступна лишь в спортивном режиме. Стандартно она составляет 136 л.с., а если перейти в экономный режим, то мощность ограничивается на 82 л.с. и авто становится значительно медленнее.
Зато в этом случае существенно снижается энергозатраты. Во время теста нам удалось достичь довольно низкого показателя в 14,2 кВт∙ч на 100 км.
В обычном режиме расход электроэнергии составил 15,6-15,8 кВт∙ч на 100 км с включенным климат-контролем. Емкость аккумуляторной батареи составляет 54 кВт∙ч, то есть в реальных условиях можно добиться запаса хода 340-350 км. Паспортный показатель — 420 км.
Электрокар поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 100 кВт. В этом случае зарядить батарею на 80% можно за полчаса. Полная зарядка в домашних условиях занимает 11 часов. Разъем стандартный — Type 2 CCS.
Тихо и мягко — управляемость Citroen e-C4
Как и все Citroen C4, электрокар полностью ориентирован на комфорт. Его подвеску дополнили технологией Progressive Hydraulic Cushions — гидравлическими упорами амортизаторов. Результат — чрезвычайно мягкая езда, почти как с пневмоподвеской.
Шумоизоляция днища тоже неплохая, поэтому выбоины поглощаются не только плавно, но и тихо. А вот крены кузова с такими настройками подвески довольно ощутимы.
Но ведь Citroen e-C4 — и не драйверское авто, у него другие приоритеты. Его руль не слишком информативный, зато очень легкий. На трассе при 120 км/ч в салоне довольно тихо — ветер и шины не беспокоят. Замедляется электрокар довольно плавно и тормозная рекуперация неплохо настроена.
Цена Citroen e-C4 в Украине
Новый Citroen e-C4 — электромобиль за относительно небольшие деньги. Он стоит от 1 388 100 гривен, то есть дороже бензиновой или дизельной версии модели в аналогичной комплектации, но в целом его стоимость соответствует уровню С-класса.
Вердикт Фокуса
Электромобиль Citroen e-C4 создан для тех, кто ценит комфорт. Он мягкий, тихий и имеет удобные сиденья, а повышенный клиренс добавляет уверенности на украинских дорогах. С учетом запаса хода электрокар больше подходит для города или недалеких загородных путешествий.
Плюсы Citroen e-C4:
- удобные сиденья;
- комфортабельная подвеска;
- неплохая шумоизоляция.
Минусы Citroen e-C4:
- ограниченный обзор назад;
- небольшой дисплей панели приборов.
Технические характеристики Citroen e-C4:
|Тип двигателя
|электрический
|Мощность двигателя, л. с.
|156
|Крутящий момент, Нм
|260
|Коробка передач
|1-ступенчатый редуктор
|Привод
|передний
|Запас хода, км
|420
|Макс. скорость, км/ч
|150
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,2
|Емкость батареи, кВт∙ч
|54