Электромобиль по-французски: тест-драйв нового Citroen e-C4

Линейку Citroen C4 в Украине пополнила электрическая модификация. Фокус испытал авто, проверил его запас хода и выявил отличия от бензиновой и дизельной версий модели.

Related video

Несмотря на перебои с электроснабжением украинцы продолжают активно покупать электромобили. За первую половину 2024 года их поставили на учет более 24 тысяч. На украинском рынке появляются все больше подобных моделей — таких, как новый Citroen e-C4. Именно он и побывал на тесте Фокуса.

Французский авангард — дизайн Citroen e-C4

Электромобиль Citroen C4 в Украине предлагают в варианте кросс-хэтчбек (в линейке C4 есть и оригинальный седан, который в свое время Фокус также тестировал). От бензиновых и дизельных вариантов модели его отличают лишь эмблемы e-C4 на кузове и оригинальные 18-дюймовые диски с улучшенной аэродинамикой.

Citroen e-C4 отличается оригинальным дизайном передней части Фото: Тарас Брязгунов

Внешность Citroen C4 получилась по-французски авангардной и нестандартной. Хэтчбек отличается динамичным силуэтом с покатой крышей, короткими свесами кузова и большим углом наклона заднего стекла. Вместе с тем, авто имеет повышенный (156 мм) клиренс, раздутые крылья и пластиковые защитные накладки Airbump со специальными камерами, заполненными воздухом.

Но оригинальнее всего выглядит передняя часть Citroen C4 с тоненькими диодными фарами, которые напоминают шеврон с логотипа французского бренда. В похожем стиле выполнены и фонари авто. Заднее стекло разделено большим спойлером.

Повышенный клиренс и пластиковые накладки добавляют внедорожного стиля Фото: Тарас Брязгунов

По размерам хэтчбек является типичным представителем С-класса. Стоит отметить, что электромобиль Citroen e-C4 получился не слишком тяжелым — 1596 кг.

Важно

Внедорожный люкс: тест-драйв нового Jeep Grand Cherokee

Габариты Citroen e-C4:

длина — 4354 мм;

ширина — 1834 мм;

высота — 1522 мм;

колесная база — 2667 мм.

Citroen e-C4 доступен в Украине только в кузове хэтчбек Фото: Тарас Брязгунов

Все знакомо — салон Citroen e-C4

Внутри новый Citroen e-C4 также мало чем отличается от собратьев с двигателями внутреннего сгорания. В отделке использованы искусственная кожа и износостойкая ткань, похожая на сукно, присутствуют и многочисленные глянцевые поверхности. Материалы довольно качественные и жесткого пластика в салоне не слишком много.

Руль Citroen e-C4 несколько приплюснут сверху и снизу, а режимы езды переключаются миниатюрным джойстиком. Цифровой щиток приборов довольно небольшой, но показания неплохо считываются. К тому же, есть выдвижной проекционный дисплей, который позволяет меньше отвлекаться от дороги.

Руль Citroen e-C4 несколько приплюснут сверху и снизу Фото: Тарас Брязгунов

Центральная панель увенчана большим 10-дюймовым тачскрином. Мультимедийная система не тормозит, а ее меню понятное. Конечно же, есть Apple CarPlay и Android Auto, а еще Citroen e-C4 получил навигацию.

Впрочем, для климат-контроля оставили физические переключатели, что удобно. Ниже находятся разъемы USB-A и USB-C и "двухэтажная" ниша с беспроводной зарядкой телефонов.

Цифровой щиток приборов достаточно небольшой и простой Фото: Тарас Брязгунов Данные проецируются на прозрачный экран Фото: Тарас Брязгунов

В целом, в салоне Citroen e-C4 хватает отсеков для мелких вещей. У него сразу два "бардачка" (один из них — выдвижной ящик) и небольшой бокс в подлокотнике. Также установлен удобный держатель для телефона или планшета.

Сиденья и багажник Citroen e-C4

Рулевая колонка и водительское кресло имеют достаточный диапазон регулировок, чтобы подобрать удобное положение. Сиденья Citroen e-C4 наполнены специальной пеной, а потому очень мягкие и комфортабельные, хотя больше боковой поддержки им не помешало бы.

Сзади ограниченное пространство над головой Фото: Тарас Брязгунов Передние сиденья очень мягкие и комфортабельные Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Citroen e-C4 довольно высокая, как для хэтчбека, однако ниже, чем у кроссоверов. Обзор вперед и по сторонам неплохой, а вот обзорность назад ограничена из-за разделенного стекла и высокой оконной линии. Впрочем, есть камера заднего вида с довольно неплохой картинкой.

Пересядем на второй ряд. Места для ног здесь хватает, а вот запас над головой не слишком большой — его "крадет" покатая крыша. Для задних пассажиров есть подлокотник, вентиляционные дефлекторы и USB-порты.

Объем багажника составляет 380 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями получается 1250-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов

Объем багажника Citroen e-C4 такой же, как и в бензиновой версии: 380 л в обычном состоянии и 1250 л — со сложенными задними креслами. Под полом нет запаски, но есть ниша, куда можно спрятать зарядный кабель.

Важно

Гроза суперкаров: тест-драйв доступного электромобиля MG4 XPower

Комплектация Citroen e-C4

Новый Citroen e-C4 в Украине предлагают в одной версии Shine с довольно неплохим оснащением. Есть бесключевой доступ, климат-контроль, датчики дождя и света, камера, парктроник, подогрев сидений, руля и лобового стекла.

Также обязательным является пакет систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание знаков, контроль "слепых" зон и усталости водителя.

Бокс в подлокотнике достаточно небольшой На центральной консоли есть "двухэтажная" ниша с беспроводной зарядкой смартфонов Основной бардачок Citroen e-C4 достаточно вместительный Также имеется выдвижной ящик Установлен и специальный держатель для смартфона или планшета У задних пассажиров есть вентиляционные дефлекторы и USB-порты

Динамика и запас хода Citroen e-C4

Электромобиль Citroen e-C4 оснащен мотором пиковой мощностью 156 л. с. Он тихий и довольно тяговитый — почти сразу доступны 260 Н∙м крутящего момента.

Электрокар имеет несколько лучшую динамику, чем бензиновая и дизельная версии Citroen C4. Разгон до 100 км/ч занимает 9,2 с, а максимальная скорость ограничены на 150 км/ч. Хэтчбек достаточно уверенно поддерживает скорость 110-120 км/ч на трассе.

Впрочем, максимальная отдача электромотора доступна лишь в спортивном режиме. Стандартно она составляет 136 л.с., а если перейти в экономный режим, то мощность ограничивается на 82 л.с. и авто становится значительно медленнее.

Электромотор развивает мощность до 156 сил Фото: Тарас Брязгунов Зарядный порт CCS Фото: Тарас Брязгунов

Зато в этом случае существенно снижается энергозатраты. Во время теста нам удалось достичь довольно низкого показателя в 14,2 кВт∙ч на 100 км.

В обычном режиме расход электроэнергии составил 15,6-15,8 кВт∙ч на 100 км с включенным климат-контролем. Емкость аккумуляторной батареи составляет 54 кВт∙ч, то есть в реальных условиях можно добиться запаса хода 340-350 км. Паспортный показатель — 420 км.

Электрокар поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 100 кВт. В этом случае зарядить батарею на 80% можно за полчаса. Полная зарядка в домашних условиях занимает 11 часов. Разъем стандартный — Type 2 CCS.

Подвеска Citroen e-C4 ориентирована на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Тихо и мягко — управляемость Citroen e-C4

Как и все Citroen C4, электрокар полностью ориентирован на комфорт. Его подвеску дополнили технологией Progressive Hydraulic Cushions — гидравлическими упорами амортизаторов. Результат — чрезвычайно мягкая езда, почти как с пневмоподвеской.

Шумоизоляция днища тоже неплохая, поэтому выбоины поглощаются не только плавно, но и тихо. А вот крены кузова с такими настройками подвески довольно ощутимы.

Но ведь Citroen e-C4 — и не драйверское авто, у него другие приоритеты. Его руль не слишком информативный, зато очень легкий. На трассе при 120 км/ч в салоне довольно тихо — ветер и шины не беспокоят. Замедляется электрокар довольно плавно и тормозная рекуперация неплохо настроена.

Фары имитируют логотип Citroen Фото: Тарас Брязгунов Электрическую версию выдают лого e-C4 на кузове Фото: Тарас Брязгунов

Цена Citroen e-C4 в Украине

Новый Citroen e-C4 — электромобиль за относительно небольшие деньги. Он стоит от 1 388 100 гривен, то есть дороже бензиновой или дизельной версии модели в аналогичной комплектации, но в целом его стоимость соответствует уровню С-класса.

Вердикт Фокуса

Электромобиль Citroen e-C4 создан для тех, кто ценит комфорт. Он мягкий, тихий и имеет удобные сиденья, а повышенный клиренс добавляет уверенности на украинских дорогах. С учетом запаса хода электрокар больше подходит для города или недалеких загородных путешествий.

Плюсы Citroen e-C4:

удобные сиденья;

комфортабельная подвеска;

неплохая шумоизоляция.

Минусы Citroen e-C4:

ограниченный обзор назад;

небольшой дисплей панели приборов.

Технические характеристики Citroen e-C4:

Тип двигателя электрический Мощность двигателя, л. с. 156 Крутящий момент, Нм 260 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод передний Запас хода, км 420 Макс. скорость, км/ч 150 Разгон 0–100 км/ч, с 9,2 Емкость батареи, кВт∙ч 54

Важно