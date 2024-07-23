Люксовая маршрутка: тест-драйв электрического бизнесвэна Maxus MIFA 9

В Украине появился премиальный электрический минивэн Maxus MIFA 9. Фокус познакомился с нестандартным авто и оценил уровень его роскоши.

Related video

Марка Maxus знакома пока не всем украинцам, впрочем ее автомобили представлены в разных уголках мира — от Германии и до Сингапура и Новой Зеландии. В Украине этот бренд появился совсем недавно, в начале 2024-го года. И хотя прошло всего полгода, на наш рынок вывели очень интересные и необычные модели — электрические пикап T90 EV и премиальный минивэн MIFA 9, тест-драйв которого Фокусу удалось провести недавно.

Авто отличается оригинальным дизайном с тоненькими фарами Фото: Тарас Брязгунов

Чтобы не углубляться в историю, достаточно знать, что Maxus — наследник британского автопроизводителя LDV, которого в 2009-м году поглотил китайский концерн SAIC (он также владеет брендом MG). В честь семейства моделей LDV Maxus в 2011-м и был назван новый бренд, под которым сейчас выпускаются в основном электрические автомобили (хотя есть версии и с двигателями внутреннего сгорания). Кстати, SAIC — партнер крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электромобилей CATL.

Важно

Гроза суперкаров: тест-драйв доступного электромобиля MG4 XPower

Что такое MIFA 9?

Как заявляет производитель, MIFA — это аббревиатура от Maximum, Intelligent, Friendly and Artistic ("максимальный, умный, дружественный и художественный"), а цифрой "9" в линейке Maxus обозначают все премиальные модели. По своим размерам этот бизнесвен сопоставим с Cadillac Escalade и больше Toyota Land Cruiser 300 почти на 300 мм. Проще говоря, MIFA 9 — немалый автомобиль.

Maxus MIFA 9 — довольно большое авто, размером с Cadillac Escalade Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Maxus MIFA 9:

длина — 5270 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1840 мм;

колесная база — 3200 мм.

В дизайне сочетаются классические черты минивэнов с элементами футуризма. У Maxus MIFA 9 тоненькие диодные фары, фонари сложной формы и немало хрома в отделке.

Сдвижные двери оснащены электроприводом Фото: Тарас Брязгунов

Роскошь бизнес-класса

Садимся внутрь, причем сначала изучим второй ряд, поскольку он здесь является основным. Сдвижные двери дополнены электроприводом, а их проем широкий, поэтому посадка и высадка происходят легко.

Новый Maxus MIFA 9 в Украине предлагается исключительно в топовой комплектации, где есть абсолютно все, что нужно. Хотя, как по мне, для семейного авто он даже слишком роскошный. Первая ассоциация, которая приходит на ум — это офис на колесах, где "главные герои" сидят на среднем ряду. Автомобиль можно использовать для гостиничного трансфера или в качестве дорогого бизнес-шаттла.

На втором ряду расположены широкие кресла с электроприводом и массажем Фото: Тарас Брязгунов

Собственно, для пассажиров все здесь и обустроили: есть раскладные столики, пульты управления (можно даже подвинуть кресло переднего пассажира, чтобы не мешало), очень удобные сиденья с подлокотниками, отдельная зона климата, подстаканники и даже массаж (причем можно выбрать вид массажа и его интенсивность). Кроме того, для удобства есть различные режимы настройки сидений (полулежа, с подставкой под ноги и т.д.). Конечно, все это регулируется не вручную, а с помощью электроприводов.

Третий ряд сидений тоже довольно просторный, хотя места там все же меньше, да и сиденья не такие удобные и лишены тех опций, которые предусмотрены для VIP-пассажиров второго ряда.

Третий ряд довольно просторный, но не такой роскошный, как второй Фото: SAIC

Водитель — не главный

Что касается водителя, то он здесь, скорее, является представителем обслуживающего персонала. Его место, конечно, комфортабельное, однако не столь роскошное. На передней панели установлен небольшой цифровой щиток приборов и тачскрин мультимедиа, а кнопок и переключателей немного.

Для удобства управления есть камеры кругового обзора, парктроник, цифровое зеркало и набор систем безопасности. Однако водителю придется прислушиваться к сигналам электронных "помощников", независимо от того, хочет он того или нет. Адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе — вспомогательной электроники хватает и она постоянно дает о себе знать многочисленными сигналами. С другой стороны, учитывая класс автомобиля и его ориентированность на пассажиров, чрезмерный контроль со стороны электронных систем является залогом безопасности.

Зеркало заднего вида является цифровым Фото: SAIC

Однако стоит констатировать, что если принудительно не выключать (хотя бы частично) эти системы, они бывают слишком назойливыми — как комары в летний вечер. Поэтому, чтобы не сойти с ума, есть два выхода: либо четко соблюдать все правила дорожного движения, либо заранее выключать все электронные системы (делать это придется каждый раз после запуска).

Важно

Внедорожный люкс: тест-драйв нового Jeep Grand Cherokee

Динамика и запас хода Maxus MIFA 9

Мотор Maxus MIFA 9 развивает 245 л.с. и 350 Н∙м и 2,5-тонному минивэну его хватает. Разгон до сотни занимает 9 секунд — это довольно неплохой показатель для такого великана. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Для управления различными функциями у пассажиров есть специальный пульт Фото: Тарас Брязгунов

Новый Maxus MIFA 9 имеет батарею на 90 кВт∙ч, а заявленный запас хода составляет 595 км. В реальных условиях достичь такого пробега без подзарядки маловероятно, особенно, на трассе. Впрочем, 450-490 километров — вполне реально. Если минивэн "забит" пассажирами (от их веса зависит немало), то запас хода уменьшится до 400-450 км. Учитывая размеры и вместимость MIFA 9, на мой взгляд, такие характеристики весьма достойны.

Зарядить электрокар переменным током мощностью 11 кВт можно за 8,5 часа. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью 130 кВт) на 80% занимает 30 минут.

Водительское кресло мягкое, но не настолько комфортабельное, как задние сиденья Фото: Тарас Брязгунов

Тихо и плавно

Впечатления от езды довольно существенно зависят от того, где находится пассажир. К примеру, спереди комфортно и тихо, на втором ряду — не хуже, а вот третий ряд — это уже не те ощущения. Там более шумно, да и работа подвески более ощутима.

Кстати, по хорошей дороге MIFA 9 едет плавно и даже "ласково" — именно этот эпитет, как по мне, лучше всего описывает подвеску минивэна. А вот ямы отрабатываются довольно "нервно". Так что стихия этого минивэна — не райцентры с разбитыми дорогами, а трасса или мегаполисы с качественным и ровным дорожным покрытием.

Минивэн оснащен 245-сильным электромотором Фото: Тарас Брязгунов

Цена Maxus MIFA 9

Поскольку Mifa 9 продается во многих странах мира, с разным налогообложением и объемами рынка, то стоимость этого авто сильно отличается. В Австралии она составляет $106 000, в Германии — почти 70 000 евро, а в Сингапуре — аж $300 000!

В Украине же по состоянию на сейчас купить Мифа 9 в максимальной комплектации можно за 2 109 105 гривен, то есть 45 900 евро. Таким образом, это самый дешевый премиальный минивэн на украинском рынке. К тому же. на электромобили Maxus действует официальная гарантия 5 лет или 100 000 км, а гарантия на батарею составляет 8 лет или 200 000 км.

Вердикт Фокуса

Maxus MIFA 9 — электрическая альтернатива представительским минивэнам вроде Mercedes V-Class или Volkswagen Multivan. Минивэн роскошный, богато оснащенный и при этом существенно дешевле аналогов, хотя водителю придется мириться с назойливыми электронными "помощниками".

Запас хода электрокара достигает 595 км Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Maxus MIFA 9:

роскошный салон;

богатое оснащение;

относительно невысокая цена.

Минусы Maxus MIFA 9:

назойливые системы безопасности;

подвеска не всегда отрабатывает выбоины.

Технические характеристики Maxus MIFA 9:

Тип двигателя электрический Мощность двигателя, л. с. 245 Крутящий момент, Нм 350 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод передний Запас хода, км 595 Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 9 Емкость батареи, кВт∙ч 90

Важно