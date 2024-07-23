Люксовая маршрутка: тест-драйв электрического бизнесвэна Maxus MIFA 9
В Украине появился премиальный электрический минивэн Maxus MIFA 9. Фокус познакомился с нестандартным авто и оценил уровень его роскоши.
Марка Maxus знакома пока не всем украинцам, впрочем ее автомобили представлены в разных уголках мира — от Германии и до Сингапура и Новой Зеландии. В Украине этот бренд появился совсем недавно, в начале 2024-го года. И хотя прошло всего полгода, на наш рынок вывели очень интересные и необычные модели — электрические пикап T90 EV и премиальный минивэн MIFA 9, тест-драйв которого Фокусу удалось провести недавно.
Чтобы не углубляться в историю, достаточно знать, что Maxus — наследник британского автопроизводителя LDV, которого в 2009-м году поглотил китайский концерн SAIC (он также владеет брендом MG). В честь семейства моделей LDV Maxus в 2011-м и был назван новый бренд, под которым сейчас выпускаются в основном электрические автомобили (хотя есть версии и с двигателями внутреннего сгорания). Кстати, SAIC — партнер крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электромобилей CATL.
Что такое MIFA 9?
Как заявляет производитель, MIFA — это аббревиатура от Maximum, Intelligent, Friendly and Artistic ("максимальный, умный, дружественный и художественный"), а цифрой "9" в линейке Maxus обозначают все премиальные модели. По своим размерам этот бизнесвен сопоставим с Cadillac Escalade и больше Toyota Land Cruiser 300 почти на 300 мм. Проще говоря, MIFA 9 — немалый автомобиль.
Габариты Maxus MIFA 9:
- длина — 5270 мм;
- ширина — 2000 мм;
- высота — 1840 мм;
- колесная база — 3200 мм.
В дизайне сочетаются классические черты минивэнов с элементами футуризма. У Maxus MIFA 9 тоненькие диодные фары, фонари сложной формы и немало хрома в отделке.
Роскошь бизнес-класса
Садимся внутрь, причем сначала изучим второй ряд, поскольку он здесь является основным. Сдвижные двери дополнены электроприводом, а их проем широкий, поэтому посадка и высадка происходят легко.
Новый Maxus MIFA 9 в Украине предлагается исключительно в топовой комплектации, где есть абсолютно все, что нужно. Хотя, как по мне, для семейного авто он даже слишком роскошный. Первая ассоциация, которая приходит на ум — это офис на колесах, где "главные герои" сидят на среднем ряду. Автомобиль можно использовать для гостиничного трансфера или в качестве дорогого бизнес-шаттла.
Собственно, для пассажиров все здесь и обустроили: есть раскладные столики, пульты управления (можно даже подвинуть кресло переднего пассажира, чтобы не мешало), очень удобные сиденья с подлокотниками, отдельная зона климата, подстаканники и даже массаж (причем можно выбрать вид массажа и его интенсивность). Кроме того, для удобства есть различные режимы настройки сидений (полулежа, с подставкой под ноги и т.д.). Конечно, все это регулируется не вручную, а с помощью электроприводов.
Третий ряд сидений тоже довольно просторный, хотя места там все же меньше, да и сиденья не такие удобные и лишены тех опций, которые предусмотрены для VIP-пассажиров второго ряда.
Водитель — не главный
Что касается водителя, то он здесь, скорее, является представителем обслуживающего персонала. Его место, конечно, комфортабельное, однако не столь роскошное. На передней панели установлен небольшой цифровой щиток приборов и тачскрин мультимедиа, а кнопок и переключателей немного.
Для удобства управления есть камеры кругового обзора, парктроник, цифровое зеркало и набор систем безопасности. Однако водителю придется прислушиваться к сигналам электронных "помощников", независимо от того, хочет он того или нет. Адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе — вспомогательной электроники хватает и она постоянно дает о себе знать многочисленными сигналами. С другой стороны, учитывая класс автомобиля и его ориентированность на пассажиров, чрезмерный контроль со стороны электронных систем является залогом безопасности.
Однако стоит констатировать, что если принудительно не выключать (хотя бы частично) эти системы, они бывают слишком назойливыми — как комары в летний вечер. Поэтому, чтобы не сойти с ума, есть два выхода: либо четко соблюдать все правила дорожного движения, либо заранее выключать все электронные системы (делать это придется каждый раз после запуска).Важно
Динамика и запас хода Maxus MIFA 9
Мотор Maxus MIFA 9 развивает 245 л.с. и 350 Н∙м и 2,5-тонному минивэну его хватает. Разгон до сотни занимает 9 секунд — это довольно неплохой показатель для такого великана. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.
Новый Maxus MIFA 9 имеет батарею на 90 кВт∙ч, а заявленный запас хода составляет 595 км. В реальных условиях достичь такого пробега без подзарядки маловероятно, особенно, на трассе. Впрочем, 450-490 километров — вполне реально. Если минивэн "забит" пассажирами (от их веса зависит немало), то запас хода уменьшится до 400-450 км. Учитывая размеры и вместимость MIFA 9, на мой взгляд, такие характеристики весьма достойны.
Зарядить электрокар переменным током мощностью 11 кВт можно за 8,5 часа. Быстрая зарядка постоянным током (мощностью 130 кВт) на 80% занимает 30 минут.
Тихо и плавно
Впечатления от езды довольно существенно зависят от того, где находится пассажир. К примеру, спереди комфортно и тихо, на втором ряду — не хуже, а вот третий ряд — это уже не те ощущения. Там более шумно, да и работа подвески более ощутима.
Кстати, по хорошей дороге MIFA 9 едет плавно и даже "ласково" — именно этот эпитет, как по мне, лучше всего описывает подвеску минивэна. А вот ямы отрабатываются довольно "нервно". Так что стихия этого минивэна — не райцентры с разбитыми дорогами, а трасса или мегаполисы с качественным и ровным дорожным покрытием.
Цена Maxus MIFA 9
Поскольку Mifa 9 продается во многих странах мира, с разным налогообложением и объемами рынка, то стоимость этого авто сильно отличается. В Австралии она составляет $106 000, в Германии — почти 70 000 евро, а в Сингапуре — аж $300 000!
В Украине же по состоянию на сейчас купить Мифа 9 в максимальной комплектации можно за 2 109 105 гривен, то есть 45 900 евро. Таким образом, это самый дешевый премиальный минивэн на украинском рынке. К тому же. на электромобили Maxus действует официальная гарантия 5 лет или 100 000 км, а гарантия на батарею составляет 8 лет или 200 000 км.
Вердикт Фокуса
Maxus MIFA 9 — электрическая альтернатива представительским минивэнам вроде Mercedes V-Class или Volkswagen Multivan. Минивэн роскошный, богато оснащенный и при этом существенно дешевле аналогов, хотя водителю придется мириться с назойливыми электронными "помощниками".
Плюсы Maxus MIFA 9:
- роскошный салон;
- богатое оснащение;
- относительно невысокая цена.
Минусы Maxus MIFA 9:
- назойливые системы безопасности;
- подвеска не всегда отрабатывает выбоины.
Технические характеристики Maxus MIFA 9:
|Тип двигателя
|электрический
|Мощность двигателя, л. с.
|245
|Крутящий момент, Нм
|350
|Коробка передач
|1-ступенчатый редуктор
|Привод
|передний
|Запас хода, км
|595
|Макс. скорость, км/ч
|180
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9
|Емкость батареи, кВт∙ч
|90