Внедорожный люкс: тест-драйв нового Jeep Grand Cherokee

Новый Jeep Grand Cherokee стал больше, роскошнее и современнее. Фокус проверил, сохранила ли модель свои традиционные качества, за которые ее любят.

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Это истинный американец — большой, статный, комфортабельный. Это настоящий премиум, хотя и не от премиального бренда. Он не боится грязи и способен поразить на бездорожье. На тесте Фокуса — новый Jeep Grand Cherokee.

Дизайн внедорожника стал более солидным Фото: Тарас Брязгунов

Jeep фактически является основателем сегмента дорогих роскошных внедорожников — еще в 1963 году появилась модель Wagoneer. В 1992 году ее сменил Jeep Grand Cherokee, который стал одним из символов 90-х. Теперь в производстве уже пятое его поколение.

Сдержанный и серьезный — дизайн Jeep Grand Cherokee

Новый Jeep Grand Cherokee 2024 стал солиднее на вид, однако сохраняет характерные черты. У него длинный высокий капот, массивные бамперы и расширенные крылья. Сохранена и фирменная решетка радиатора Jeep. Фары и фонари стали продолговатыми, а заднее стекло сверху прикрыто спойлером. Тестовую топовую версию Summit Reserve можно узнать по 21-дюймовым дискам и черному (а не хромированному) декору.

Удлиненный вариант модели достигает 5,2 м Фото: Тарас Брязгунов

В основе Jeep Grand Cherokee лежит новая платформа WL, основанная на архитектуре Giorgio, которую используют Alfa Romeo Giorgio и Maserati Grecale. Впервые модель доступна в двух модификациях по длине и на тест был предоставлен удлиненный семиместный L-вариант — это настоящий гигант.

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Размеры Jeep Grand Cherokee L:

длина — 5204 мм;

ширина — 2149 мм;

высота — 1817 мм;

колесная база — 3092 мм.

Вариант Summit Reserve отличается черным декором и черным декором Фото: Тарас Брязгунов

Роскошь и технологии — салон Jeep Grand Cherokee

Где по-настоящему впечатляет новый Jeep Grand Cherokee — так это в салоне. Сразу видно, что он стал качественнее и роскошнее. В варианте Summit Reserve дорогая кожа сочетается с многочисленными вставками из натурального дерева. Пороги получили подсветку.

Руль Jeep Grand Cherokee довольно большой, а вот вместо рычага КПП теперь круглая "шайба". На передней панели теперь установлено сразу три дисплея.

В отделке салона использованы дорогая кожа и натуральное дерево Фото: Тарас Брязгунов

Первый экран — виртуальная панель приборов, конфигурацию и графику которой можно настроить под себя. Вдобавок, есть проекция данных на лобовое стекло.

Второй дисплей отведен для мультимедийной системы UConnect 5. Ее меню простое, она не подтормаживает, а еще хорошо работают беспроводные Android Auto и Apple CarPlay — телефон быстро находится и соединение не разрывается. Также радует, что сохранены многочисленные физические переключатели климата, которыми удобно пользоваться на ощупь.

Наконец третий дисплей предназначен для переднего пассажира и позволяет настроить аудио. Это прерогатива топовой версии Jeep Grand Cherokee 2024.

Показания приборов выведены на дисплей Фото: Тарас Брязгунов Конфигурацию приборной панели можно менять Фото: Тарас Брязгунов

В салоне Jeep Grand Cherokee аж 12 портов USB-A и USB-C — они есть на всех трех рядах. Также предусмотрены разъем HDMI, полноценные розетки и беспроводная зарядка для смартфона в нише на центральной консоли.

Конечно же, в американском автомобиле немало подстаканников, да и отделений для мелких вещей хватает. Внедорожник имеет очень большой бокс в южном подлокотнике и вместительные карманы в дверях, хотя бардачок довольно маленький для такого авто.

Для переднего пассажира доступен отдельный дисплей Фото: Тарас Брязгунов В зеркало можно вывести изображение с камеры Фото: Тарас Брязгунов

Места — вагон

Сажусь за руль и довольно быстро нахожу подходящую позицию, ведь как кресло, так и рулевая колонка имеют электроприводы с множеством различных регулировок и памятью настроек.

Сами кресла широкие, мягкие и очень комфортабельные. Во всех Jeep Grand Cherokee 2024 они оснащены подогревом, вентиляцией и массажем, обогревается и руль.

Передние кресла широкие, комфортабельные и имеют множество регулировок Фото: Тарас Брязгунов Кресла второго ряда регулируются Фото: Тарас Брязгунов

Посадка за рулем высокая. Как ни странно, у огромного авто довольно неплохая обзорность. У него тоненькие стойки крыши и большие зеркала. Конечно, к габаритам этого гиганта привыкаешь не сразу, однако камеры по кругу (изображение одной из них выводится в салонное зеркало) облегчают эту задачу.

На втором ряду места более чем достаточно даже для высоких пассажиров. К тому же, диван оснащен горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинки. Для задних пассажиров есть отдельные настройки климата (он здесь четырехзонный), а еще подогрев и вентиляция. На окнах выдвигаются шторки.

Даже третий ряд вполне подходит для взрослых — при росте 176 см мне там не тесно. Интересно, что складываются задние кресла с помощью электропривода.

Третий ряд вполне подойдет для взрослых среднего роста Фото: Тарас Брязгунов

Со всеми тремя рядами на месте остается немалый 490-литровый багажник. В пятиместной конфигурации салона его объем возрастает до 1328 л, а со сложенными вторым и третьим рядом — до 2395 л. Здесь и спать можно улечься.

Сам отсек качественно отделан, а вот качество шторки вызывает вопросы — она изготовлена из достаточно тонкой ткани. Двери, конечно же, имеют электропривод (кнопка его активации находится в боковине, а не на самой двери). Под полом есть небольшой отсек с отверстием, через которое при необходимости можно спустить воду — там можно перевозить мокрую одежду или маску для ныряния и ласты. А вот запаска спрятана под кузовом.

Со всеми креслами на месте остается 490-литровый багажник Фото: Тарас Брязгунов В пятиместной конфигурации объем багажника составляет 1328 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами образуется огромный 2395-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Отсек под полом багажника имеет отверстие для слива воды

Все и даже больше — комплектация Jeep Grand Cherokee

От авто этой ценовой категории ожидаешь богатого оснащения. Даже базовый Jeep Grand Cherokee получил бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, полный электропакет, мощную 506-ваттную акустику, датчики дождя и света. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

В топовой версии Summit Reserve есть панорамная крыша, система ночного видения, аудиосистема McIntosh на 950 Вт с 19 динамиками, парковочный автопилот, системы полуавтономного движения, распознавания знаков и контроля усталости водителя.

Вместо рычага КПП установлен круглый селектор Фото: Тарас Брязгунов Пороги авто имеют подсветку Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Jeep Grand Cherokee не очень большой Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов Задние окна дополнили шторками Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров предусмотрены отдельные зоны климата, подогрев и вентиляция кресел USB-порты есть даже на третьем ряду

Старая школа — двигатель Jeep Grand Cherokee

Короткий Jeep Grand Cherokee в Украине можно выбрать с 2,0-литровым 270-сильным турбомотором, а вот удлиненный вариант доступен только с 3,6-литровым V6 Pentastar на 285 л. с. Конечно, хотелось бы видеть под капотом внедорожника более тяговитый 3,0-литровый турбодизель или 5,7-литровый бензиновый V8 Hemi, но первый мотор больше не устанавливают на модель, а второй — доступен только за океаном.

Атмосферная шестерка — двигатель старой школы. Она любит высокие обороты и ее нужно раскручивать, например, для обгона на трассе. Pentastar просыпается после 3000 об/мин — именно тогда достигается максимальный крутящий момент в 400 Нм. Звук мотора приятный и не слишком громкий даже на высоких оборотах.

3,6-литровый 285-сильный V6 любит высокие обороты Фото: Тарас Брязгунов

Новый Jeep Grand Cherokee разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Автоматическая 8-ступенчатая КПП переключает передачи плавно и достаточно быстро.

Заявленный расход топлива составляет 11,1 л/100 км в смешанном цикле. Нам удалось достичь такого показателя на трассе, а вот в городе расход составлял 13-15 л/100 км. В пробках он может достигать и 18 л/100 км, хотя большой 2,3-тонный внедорожник вряд ли можно назвать эталоном экономичности.

На бездорожье — как рыба в воде

Новый Jeep Grand Cherokee стал больше и роскошнее, однако его внедорожные возможности до сих пор впечатляют. Постоянный полный привод дополнен понижающей передачей и электронным задним дифференциалом. Есть набор режимов для различных типов дорожного покрытия и помощь на крутом списке.

Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс до 277 мм. Фото: Тарас Брязгунов

Более дорогие версии получили еще и пневмоподвеску, которая позволяет увеличить клиренс со стандартных 215 мм до 277 мм. Угол въезда в этом случае возрастает до 30,1°, а съезда — до 23,6°.

Даже на обычных дорожных шинах тяжелый Jeep Grand Cherokee 2024 уверенно движется по бездорожью, может преодолевать броды глубиной 60 см и даже глубокий песок для него — не проблема. В его классе не так уж и много моделей с такими способностями.

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Комфортабельный, но не слишком

О том, что пневмоподвеска создана, в первую очередь, для бездорожья говорит тот факт, что езда Jeep Grand Cherokee не является уж слишком мягкой. Да, она комфортабельна и большинство ухабов плавно поглощаются, однако глубокие ямы все же дают о себе знать. К тому же, с подобными настройками большое авто не слишком сильно кренится в поворотах.

Jeep Grand Cherokee сохранил превосходные внедорожные свойства Фото: Тарас Брязгунов

Руль Jeep Grand Cherokee достаточно легкий, но точный, хотя хотелось бы чуть больше информативности. Этот великан, конечно, не будет демонстрировать чудеса маневренности, но и неповоротливым его не назовешь.

Также стоит отметить тормоза — тяжелому авто их вполне достаточно, хотя при замедлении все же стоит помнить, что инерцию никто не отменял.

На больших скоростях курсовая устойчивость Jeep Grand Cherokee хорошая. Чуточку больше шумоизоляции в днище не помешало бы, но в целом внедорожник очень тихий внутри — этому способствует система активного подавления шумов.

Подвеска справляется с ямами, но не слишком мягкая Фото: Тарас Брязгунов

Цена Jeep Grand Cherokee в Украине

Новый Jeep Grand Cherokee стартует с 2 460 400 гривен за короткую версию в базовой комплектации Limited. Семиместный вариант стоит от 2 32 400 гривен, а вот топовая комплектация Summit Reserve обойдется в 3 822 000 гривен.

Да, это немало, но по меркам премиум-сегмента такую цену можно назвать невысокой. Немецкие модели этого класса значительно дороже.

Вердикт Фокуса

Новый Jeep Grand Cherokee просторнее и комфортнее. Он вполне может бросить вызов более дорогим моделям премиальных брендов и при этом не утратил внедорожные способности, которыми всегда славился. Это роскошная модель для тех, кому время от времени нужно съезжать с асфальта.

Плюсы Jeep Grand Cherokee:

просторный салон;

качественная внутренняя отделка;

богатая комплектация;

превосходная проходимость.

Минусы Jeep Grand Cherokee:

повышенный расход топлива в варианте с V6;

больше нет дизельной версии.

Технические характеристики Jeep Grand Cherokee

Тип двигателя бензиновый Количество и расположение цилиндров V6 Объем двигателя 3604 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 285/6400 Крутящий момент, Нм/об/мин. 400/3000 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива 11,1 л/100 км Макс. скорость, км/ч 210 Разгон 0–100 км/ч, с 8,1 Объем топливного бака, л 87

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