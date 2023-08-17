Запас хода 400 км за 10 минут: CATL начинает выпуск батарей со сверхбыстрой зарядкой

Новая батарея CATL Shenxing за 10 минут зарядки обеспечит запас хода в 400 км. Первыми ее получат электромобили Avatr от Huawei.

Related video

Китайский концерн CATL презентовал литий-железо-фосфатную (LFP) аккумуляторную батарею нового поколения. Главное ее преимущество – сверхбыстрая зарядка. Об этом сообщает агентство Reuters.

Батарея CATL Shenxing – первый в мире LFP-аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку класса 4С. Всего за 10 минут зарядки она обеспечит 400 км запаса хода.

Первыми батарею получат электрокары Avatr от Huawei Фото: Wikipedia

Среди особенностей CATL Shenxing – измененная формула электролита, новый графитовый анод и более тонкий сепаратор. Также доработан контроллер и снижено тепловыделение – именно это позволяет безопасную быструю зарядку.

Аккумуляторы CATL Shenxing подходят для применения во всех типах электрического транспорта. Еще одно преимущество LFP-батарей – безопасность, ведь они менее подвержены перегреву и возгоранию, чем литий-ионные.

Важно

Запас хода электромобилей проверили в реальных условиях: результаты удивили (фото)

Производство батареи CATL Shenxing стартует в конце 2023 года, а в 2024 начнутся ее поставки. Первыми ее получат электромобили Avatr от Huawei — они смогут проехать до 700 км без подзарядки. В перспективе Shenxing могут получить и электрокары Tesla, ведь именно CATL является основным поставщиком батарей для американского автопроизводителя.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский электромобиль от Chery с запасом хода 700 км.

Также мы писали про бюджетного конкурента Tesla Model 3 от General Motors.