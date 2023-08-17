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Запас хода 400 км за 10 минут: CATL начинает выпуск батарей со сверхбыстрой зарядкой

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Фото: CATL | Поставки CATL Shenxing начнутся в 2024 году

Новая батарея CATL Shenxing за 10 минут зарядки обеспечит запас хода в 400 км. Первыми ее получат электромобили Avatr от Huawei.

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Китайский концерн CATL презентовал литий-железо-фосфатную (LFP) аккумуляторную батарею нового поколения. Главное ее преимущество – сверхбыстрая зарядка. Об этом сообщает агентство Reuters.

Батарея CATL Shenxing – первый в мире LFP-аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку класса 4С. Всего за 10 минут зарядки она обеспечит 400 км запаса хода.

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Первыми батарею получат электрокары Avatr от Huawei
Фото: Wikipedia

Среди особенностей CATL Shenxing – измененная формула электролита, новый графитовый анод и более тонкий сепаратор. Также доработан контроллер и снижено тепловыделение – именно это позволяет безопасную быструю зарядку.

Аккумуляторы CATL Shenxing подходят для применения во всех типах электрического транспорта. Еще одно преимущество LFP-батарей – безопасность, ведь они менее подвержены перегреву и возгоранию, чем литий-ионные.

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Производство батареи CATL Shenxing стартует в конце 2023 года, а в 2024 начнутся ее поставки. Первыми ее получат электромобили Avatr от Huawei — они смогут проехать до 700 км без подзарядки. В перспективе Shenxing могут получить и электрокары Tesla, ведь именно CATL является основным поставщиком батарей для американского автопроизводителя.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский электромобиль от Chery с запасом хода 700 км.

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