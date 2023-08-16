Недорогой премиум: рассекречен флагманский электрокар Chery с запасом хода 700 км (фото)
Электромобиль Chery Exeed Sterra ES предложат в версиях мощностью до 480 л. с., причем топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с. Среди опций обещают автопилот.
В интернет попали шпионские фото Exeed Sterra ES. Новый электрический седан от премиум-подразделения Chery презентуют до конца года. Об этом сообщает сайт Autohome.
Электромобиль Exeed Sterra ES станет флагманской моделью Chery. Седан планируют продавать и за пределами Китая, причем в отдельных странах он может быть представлен под названием Exlantix.
Новый Exeed Sterra ES – более доступная альтернатива электрокарам Tesla Model S и Mercedes EQE. У него обтекаемый дизайн с низким капотом, аркообразной крышей и выдвижными дверными ручками. Фары соединены диодной полосой, а фонари растянуты на всю ширину кузова.
Размеры Exeed Sterra ES 2024:
- длина – 4950 мм;
- ширина – 1960 мм;
- колесная база – 2900 мм.
Салон Exeed Sterra ES отделан кожей и деревом, а сиденья разделены высокой консолью. Китайский электромобиль получил тоненький цифровой щиток приборов и большой тачскрин. За доплату предложат автопилот.
Электрокар Chery Exeed Sterra ES предложат в заднеприводных версиях на 251 и 313 л. с., а также в полноприводном 480-сильном варианте. Самый мощный седан сможет разогнаться до 100 км/ч за 3 с.
Новый Chery Exeed Sterra ES получит аккумуляторную батарею от CATL. Запас хода в самой "дальнобойной" версии составит 700 км, а зарядить электрокар в сверхбыстром режиме на 80% можно будет всего за 10 минут.
Ранее Фокус рассказывал про новейший электромобиль от Chery и Huawei.
Также мы писали про флагманский электрокроссовер Chery.