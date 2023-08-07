Роскошного конкурента Tesla Model S от Huawei и Chery рассекретили до премьеры (фото)

Luxeed EH3 будет представлен в Китае уже в августе. Электромобиль получит богатое оснащение с системой автопилота и стартовую цену 27 810 долларов.

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Huawei и Chery показали первый электромобиль от совместного бренда Luxeed. Седан получил кодовое название EH3 и составит конкуренцию Tesla Model S. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Luxeed EH3 основан на платформе E0X от Chery. Новинка отличается стильным дизайном с узкими передними фарами, которые соединены светодиодной полосой.

Электромобиль получил скрытые дверные ручки, компактные боковые зеркала заднего вида, 11 камер, 3 радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и датчик LiDAR на крыше. Также в список оснащения входит система автопилота Huawei ADS 2.0, которая позволяет проехать до 200 км без вмешательства водителя.

Luxeed EH3 получил скрытые дверные ручки Фото: Weibo

Ожидается, что Luxeed EH3 сможет проехать до 700 км на одном заряде. Седан будет поддерживать быструю зарядку на 800 В.

Новинку оснастят одним или двумя электромоторами в зависимости от версии. Суммарная мощность топовой модификации составит более 500 л.с.

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В интерьере появятся два больших дисплея. Они будут работать на операционной системе HarmonyOS 4, которая обладает широким функционалом.

В интерьере разместили два больших дисплея Фото: CarNewsChina

Luxeed EH3 будет представлен на автосалоне в Чэнду в августе. Начальная цена электромобиля составит 200 000 юаней (27 810 долларов).

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