Розкішного конкурента Tesla Model S від Huawei і Chery розсекретили до прем'єри (фото)

Luxeed EH3 буде представлений у Китаї вже в серпні. Електромобіль отримає багате оснащення із системою автопілота і стартову ціну 27 810 доларів.

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Huawei і Chery показали перший електромобіль від спільного бренду Luxeed. Седан отримав кодову назву EH3 і складе конкуренцію Tesla Model S. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Luxeed EH3 заснований на платформі E0X від Chery. Новинка вирізняється стильним дизайном із вузькими передніми фарами, які з'єднані світлодіодною смугою.

Електромобіль отримав приховані дверні ручки, компактні бічні дзеркала заднього виду, 11 камер, 3 радари міліметрового діапазону, 12 ультразвукових радарів і датчик LiDAR на даху. Також до списку оснащення входить система автопілота Huawei ADS 2.0, яка дає змогу проїхати до 200 км без втручання водія.

Luxeed EH3 отримав приховані дверні ручки Фото: Weibo

Очікується, що Luxeed EH3 зможе проїхати до 700 км на одному заряді. Седан підтримуватиме швидку зарядку на 800 В.

Новинку оснастять одним або двома електромоторами залежно від версії. Сумарна потужність топової модифікації становитиме понад 500 к.с.

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В інтер'єрі з'являться два великі дисплеї. Вони працюватимуть на операційній системі HarmonyOS 4, яка має широкий функціонал.

В інтер'єрі розмістили два великі дисплеї Фото: CarNewsChina

Luxeed EH3 буде представлений на автосалоні у Ченду в серпні. Початкова ціна електромобіля становитиме 200 000 юанів (27 810 доларів).

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