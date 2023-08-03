Розкішний електрокросовер від Honda і General Motors показали на офіційних фото і відео

Відроджена Acura ZDX стане першим серійним електромобілем японського бренду. Преміальний електрокросовер зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4 секунди, а його запас ходу перевищить 450 км.

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З'явилися офіційні тизери Acura ZDX. Кросовер повернеться на ринок у новому форматі — як перший електромобіль марки. Його прем'єра відбудеться 17 серпня, а продажі стартують на початку 2024 року. Про це повідомляється на сайті преміум-підрозділу Honda.

На тизерах нова Acura ZDX показана в анфас. У неї тоненькі діодні фари з вигнутими ходовими вогнями, а пластикова заглушка з підсвічуванням імітує фірмовий "дзьоб" решітки радіатора Acura.

Електрокросовер розробляють спільно з General Motors Фото: Honda

Раніше перший електромобіль Acura помітили на тестах практично без камуфляжу, що дало змогу роздивитися його дизайн цілком. Розробники відмовилися від купеподібного силуету, як у першої Acura ZDX на користь більш традиційного профілю.

Електрокросовер Acura ZDX 2024 року кине виклик BMW iX, Tesla Model Y і новітньому Audi Q6 e-tron. Примітно, що електромобіль Honda розробляє спільно з концерном General Motors.

Раніше електромобіль Acura ZDX бачили на тестах Фото: carscoops.com

Крім того, заявлено, що в мультимедійну систему будуть інтегровані Google Maps, Google Assistant і Google Play Store. Також електрокар отримає потужну акустику від Bang&Olufsen.

Нова Acura ZDX побудована на платформі Ultium, тобто її близькими родичами стануть електрокросовери Cadillac Lyriq, Buick Electra і Chevrolet Blazer.

Електромобіль Honda запропонують у двох повнопривідних версіях. За даними сайту Carscoops, топовий варіант Type S отримає 557-сильну установку від Chevrolet Blazer SS і зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4 секунди. Запас ходу перевищить 450 км.

Примітно, що General Motors співпрацюють не тільки з Honda у створенні електрокарів. Спільно з MG концерн готує електричного конкурента Suzuki Jimny.

Також Фокус розповідав про нову недорогу Honda з витратою пального менше 4 л на 100 км.