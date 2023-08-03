Honda показала доступне міське авто з витратою менш ніж 4 л на 100 км (фото)

Нова Honda N-Box досягає лише 3,4 м у довжину та в топовій версії оснащена 64-сильним турбомотором. Мінівен запропонований у двох варіантах дизайну.

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Опубліковано офіційні фото Honda N-Box третього покоління. Субкомпактний міський автомобіль надійде в продаж із жовтня за ціною приблизно від 18 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на сайті японського автовиробника.

Стандартна Honda N-Box Фото: Honda

Нова Honda N-Box — компактний мікровен, який належить до сегменту кей-карів. Ці мініатюрні авто створені для міста й оснащені економічними двигунами. Модель сягає лише 3,4 м завдовжки з колісною базою 2,52 м.

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Honda N-Box 2024 зберігає незграбний дизайн із двооб'ємним профілем, короткими звісами та невеликим капотом. Бічні двері виконані зсувними.

Honda N-Box Custom Фото: Honda

На вибір запропоновано два варіанти дизайну. Базова Honda N-Box 2024 отримала круглі діодні фари та невелику решітку радіатора. У версії N-Box Custom передня частина виконана в дусі Honda CR-V і Pilot — із широкою радіаторною решіткою та прямокутними фарами.

Мінівен оснащений 658-кубовим мотором Фото: Honda

У салоні Honda N-Box 2024 з'явився віртуальний щиток приладів, а тачскрин мультимедіа збільшено до 9 дюймів у діагоналі. Усередині стало більше відсіків для дрібної поклажі. Поряд зі стандартною моделлю запропоновано варіант із висувним пандусом для перевезення пасажирів в інвалідних візках.

У салоні з'явився віртуальний щиток приладів Фото: Honda

Нова Honda N-Box оснащується 658-кубовими двигунами — 58-сильним атмосферним і 64-сильним турбованим. Середня витрата палива становить 3,7-3,9 л/100 км. Обидві версії оснащені варіатором, а привід може бути переднім або повним. Пізніше лінійку поповнить електрокар.

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