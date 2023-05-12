Нова Honda CR-V 2023 представлена в Європі: фото та подробиці популярного кросовера

Нова Honda CR-V підросла в розмірах і стала соліднішою на вигляд. Кросовер запропонують у Європі виключно у гібридних версіях.

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У Німеччині відбулася європейська презентація Honda CR-V шостого покоління. Новий кросовер надійде у продаж у найближчі місяці. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Honda.

Кросовер трохи підріс у розмірах Фото: Honda

Нова Honda CR-V у європейському виконанні візуально не відрізняється від глобальної версії. Кросовер став соліднішим на вигляд і повернувся до граненого дизайну. У нього величезна решітка радіатора та довгасті фари. Авто дещо підросло.

Розміри Honda CR-V 2023:

довжина – 4703 мм;

ширина – 1866 мм;

висота – 1680 мм;

колісна база – 2700 мм.

Замість важеля КПП встановлені кнопки Фото: Honda

Салон Honda CR-V став просторішим, збільшений на 18% і багажник. Усі версії моделі отримали віртуальну панель приладів, а діагональ тачскріна становитиме 7 чи 9 дюймів, залежно від версії. Замість важеля КПП – набір кнопок.

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Базова комплектація Honda CR-V 2023 в Європі включає набір систем безпеки — напівавтономне водіння, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

Кросовер отримав набір сучасних систем безпеки Фото: Honda

Кросовер Honda CR-V на європейському ринку буде доступний виключно в економічних гібридних версіях з 2,0-літровою бензиновою четвіркою та електромоторами. Стандартний гібрид є 204-сильним та розвиває 185 км/год.

Потужність гібрида, що заряджається, поки не розголошують. Заявлено лише, що така Honda CR-V 2023 зможе проїхати 82 км на електротязі, а заряджання її батареї займе 2,5 години.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda розробляє недорогий гібридний кросовер.

Також ми писали, що Honda випустить 20 нових електромобілів до 2027 року.