Курс на електрифікацію: Honda представить понад 20 нових електрокарів за 4 роки (фото)

Honda наповнить ринок новими електромобілями різних класів. У лінійці з'являться як глобальні моделі, так і електрокари спеціально для Північної Америки, Японії та Китаю.

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Honda активізує розробку електромобілів. До 2027 року японський автогігант презентує понад 20 нових зелених моделей. Деталі новинок розкрив в інтерв'ю сайту The Verge прес-секретар американського підрозділу Honda Кріс Мартін.

У 2024 році на ринок вийдуть представлений раніше електрокросовер Honda Prologue, а також його преміальний побратим Acura ZDX. Ці моделі спроектовані спільно з General Motors та побудовані на архітектурі GM Ultium.

Honda Prologue розроблено спільно з General Motors Фото: Honda

Всі наступні електромобілі Honda будуть використовувати свою платформу e:Architecture. Її посилено розробляють, і для цього нещодавно вдвічі збільшили штат команди конструкторів. Центром виробництва електрокарів стане завод в американському штаті Огайо, там же разом із LG випускатимуть і акумуляторні батареї.

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Саме там випускатимуть великий семимісний електрокросовер Honda для глобального ринку. Його презентують у 2025 році. Також має з'явитися спортивна модель (вона стане наступником Honda/Acura NSX) та електричний флагман.

Електрокросовер Honda e:NS2 стане серійним у 2024 році Фото: Honda

На японському ринку в 2024 році дебютує електричний фургон Honda N-Van EV, а через рік з'явиться мініатюрний міський електрокар Honda N-One. У 2026 році представлять ще два компактні електромобілі, один з яких буде кросовером.

У Китаї Honda стануть електричними з 2025 року. У 2024 році там представлять кросовери Honda e:NP2, e:NS2 та e:N SUV, прототипи яких нещодавно демонстрували на автошоу в Шанхаї. А у 2025-2027 році на китайському ринку з'являться ще сім електромобілів Honda.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota показала два електрокросовери, які стануть альтернативою моделям RAV4 і C-HR.

Також ми писали, що Skoda анонсувала випуск шести електромобілів до 2026 року.