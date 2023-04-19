Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото)
Honda позбавляються своїх автомобілів з ДВЗ і готують нову лінійку електрокарів. Вона буде представлена кросоверами, седанами та хетчбеками.
На автосалоні в Шанхаї Honda представили відразу чотири концепти інноваційних електромобілів. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Honda планує постачати в Китай лише електрокари з 2035 року. Загалом у майбутню модельну лінійку увійдуть 10 нових автомобілів, які дебютують до 2027 року.
На виставці були показані три електрокросовери та незвичайний купеподібний седан e:N GT Concept. Останній концепт має прямокутний силует і відрізняється від інших автомобілів зовні.
Основну увагу було приділено кросоверам Honda e:NP2, e:NS2 та e:N SUV Prologue. Перші дві моделі з'являться на китайському ринку вже у 2024 році.
Концепти отримали унікальну світлодіодну оптику, яка огинає контури кузова. Також вони підтримуватимуть технології автономного водіння.
Серійну версію e:NP2 випускатиме підприємство GAC Honda, а e:NS2 — Dongfeng Honda. Запас ходу кросоверів становитиме понад 400 км на одному заряді.Важливо
У Honda зазначили, що бренд випускатиме лише електромобілі й автомобілі на паливних елементах із 2040 року. До 2050 року компанія хоче стати повністю вуглецево-нейтральною.
Раніше Фокус розповів, що Honda запатентували незвичайні вихлопні спіральні труби, які підвищують ефективність двигуна.