Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото)

Honda позбавляються своїх автомобілів з ДВЗ і готують нову лінійку електрокарів. Вона буде представлена кросоверами, седанами та хетчбеками.

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На автосалоні в Шанхаї Honda представили відразу чотири концепти інноваційних електромобілів. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Honda планує постачати в Китай лише електрокари з 2035 року. Загалом у майбутню модельну лінійку увійдуть 10 нових автомобілів, які дебютують до 2027 року.

На виставці були показані три електрокросовери та незвичайний купеподібний седан e:N GT Concept. Останній концепт має прямокутний силует і відрізняється від інших автомобілів зовні.

Honda eN-GT Concept виділяється на тлі інших концептів Фото: Honda

Основну увагу було приділено кросоверам Honda e:NP2, e:NS2 та e:N SUV Prologue. Перші дві моделі з'являться на китайському ринку вже у 2024 році.

Honda e: NP2 дебютує у Китаї вже у 2024 році Фото: Honda Серійна версія Honda e:NS2 отримає мало відмінностей від концепту Фото: Honda Honda e:N SUV може стати найбільшим електромобілем бренду Фото: Honda

Концепти отримали унікальну світлодіодну оптику, яка огинає контури кузова. Також вони підтримуватимуть технології автономного водіння.

Серійну версію e:NP2 випускатиме підприємство GAC Honda, а e:NS2 — Dongfeng Honda. Запас ходу кросоверів становитиме понад 400 км на одному заряді.

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У Honda зазначили, що бренд випускатиме лише електромобілі й автомобілі на паливних елементах із 2040 року. До 2050 року компанія хоче стати повністю вуглецево-нейтральною.

Раніше Фокус розповів, що Honda запатентували незвичайні вихлопні спіральні труби, які підвищують ефективність двигуна.