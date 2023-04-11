Яскравий дизайн і понад 300 сил: у Honda Civic Type R з'явився розкішніший побратим (відео)

Acura Integra Type S отримала 2,0-літровий турбомотор потужністю 324 к. с. Зарядженому хетчбеку переналаштували підвіску та встановили покращені гальма.

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У лінійці Acura Integra 2023 з'явився топовий спортивний варіант Type S. Заряджений хетчбек презентували у США, адже саме там влітку стартує виробництво моделі. Її подробиці розкрили на офіційному сайті японського бренду.

Ззаду видно три широкі вихлопні труби Фото: Honda

Нова Acura Integra Type S позиціонується як більш розкішна преміальна версія знаменитої Honda Civic Type R. Дві моделі побудовані на одній платформі та оснащені 2,0-літровим бензиновим турбомотором.

Салон Acura Integra Type S оброблений шкірою та алькантарою Фото: Honda

Нова Acura Integra Type S, характеристики

У Acura Integra Type S двигун дещо потужніший – розвиває 324 к. с. проти 319 к. с. у Civic Type R. Максимальний обертальний момент у двох моделей однаковий — 420 Нм. Розгін до 100 км/год займає близько 5 с.

Хетчбек отримав спортивні сидіння

Заряджена версія Acura Integra 2023 доступна виключно з 6-ступінчастою механічною КПП і диференціалом підвищеного тертя. Хетчбеку переналаштували підвіску, додали адаптивні амортизатори та встановили збільшені гальма Brembo.

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Дизайн та комплектація Acura Integra Type S

Нова Acura Integra Type S відрізняється від стандартної моделі більш агресивною передньою частиною, розширеними колісними арками, обвісом та заднім спойлером. Крім того, встановлені 19-дюймові диски, а вихлопних труб тепер три.

Салон Acura Integra Type S оброблений шкірою та алькантарою, а важіль КПП виконаний із титану. Також авто отримало спортивні сидіння з підігрівом, проекцію на лобове скло та потужну 530-ватну аудіосистему.

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