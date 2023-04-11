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Яскравий дизайн і понад 300 сил: у Honda Civic Type R з'явився розкішніший побратим (відео)

Acura Integra Type S, Acura Integra, Acura Integra 2023, нова Acura Integra
Фото: Honda | Acura Integra Type S відрізняється більш агресивним дизайном передньої частини

Acura Integra Type S отримала 2,0-літровий турбомотор потужністю 324 к. с. Зарядженому хетчбеку переналаштували підвіску та встановили покращені гальма.

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У лінійці Acura Integra 2023 з'явився топовий спортивний варіант Type S. Заряджений хетчбек презентували у США, адже саме там влітку стартує виробництво моделі. Її подробиці розкрили на офіційному сайті японського бренду.

Нова Acura Integra Type S, Acura Integra Type S, Acura Integra, Acura Integra 2023, нова Acura Integra Fullscreen
Ззаду видно три широкі вихлопні труби
Фото: Honda

Нова Acura Integra Type S позиціонується як більш розкішна преміальна версія знаменитої Honda Civic Type R. Дві моделі побудовані на одній платформі та оснащені 2,0-літровим бензиновим турбомотором.

Салон Acura Integra, Acura Integra Type S, Acura Integra, Acura Integra 2023, нова Acura Integra Fullscreen
Салон Acura Integra Type S оброблений шкірою та алькантарою
Фото: Honda

Нова Acura Integra Type S, характеристики

У Acura Integra Type S двигун дещо потужніший – розвиває 324 к. с. проти 319 к. с. у Civic Type R. Максимальний обертальний момент у двох моделей однаковий — 420 Нм. Розгін до 100 км/год займає близько 5 с.

Acura Integra Type S, Acura Integra Type S, Acura Integra, Acura Integra 2023, нова Acura Integra Fullscreen
Хетчбек отримав спортивні сидіння

Заряджена версія Acura Integra 2023 доступна виключно з 6-ступінчастою механічною КПП і диференціалом підвищеного тертя. Хетчбеку переналаштували підвіску, додали адаптивні амортизатори та встановили збільшені гальма Brembo.

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Дизайн та комплектація Acura Integra Type S

Нова Acura Integra Type S відрізняється від стандартної моделі більш агресивною передньою частиною, розширеними колісними арками, обвісом та заднім спойлером. Крім того, встановлені 19-дюймові диски, а вихлопних труб тепер три.

Салон Acura Integra Type S оброблений шкірою та алькантарою, а важіль КПП виконаний із титану. Також авто отримало спортивні сидіння з підігрівом, проекцію на лобове скло та потужну 530-ватну аудіосистему.

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