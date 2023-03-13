Honda CR-V отримала суперекономічну модифікацію з витратою 1,6 л на 100 км (фото)

Гібрид Honda CR-V, що заряджається, оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою на 150 к. с. та 184-сильним електромотором. Кросовер здатний проїхати 73 км на електротязі.

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Лінійку Honda CR-V 2023 поповнила гібридна модифікація, що заряджається. Першими купити кросовер зможуть у Китаї – там він коштуватиме від 245 900 юанів ($35 600). Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер здатний проїхати 73 км на електротязі Фото: autohome.com.cn

Нова Honda CR-V оснащена силовою установкою e:HEV, що складається з 2,0-літрової бензинової четвірки на 150 к. с. та 184-сильного електромотора. Максимальну швидкість кросовера підвищили до 193 км/год (у попередника було 160 км/год).

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Крім того, встановлено збільшену акумуляторну батарею на 17,7 кВт∙год, що дозволяє проїхати 73 км в електричному режимі. Витрата палива знижено до 1,61 л/100 км у комбінованому циклі.

У салоні гібрида важіль КПП замінено кнопками Фото: autohome.com.cn

Гібрид Honda CR-V, що візуально заряджається, практично не відрізняється від стандартного кросовера. Дізнатися його можна тільки за зміненим дизайном передньої частини та зарядним гніздом у крилі. Головне нововведення у салоні – кнопки замість важеля коробки передач.

Передні сидіння отримали електропривод та вентиляцію Фото: autohome.com.cn

Кросовер Honda запропонований у версіях на 5 та 7 місць. Крім того, гібриду розширили комплектацію — вона тепер включає проекцію на лобове скло, обігрів керма, бездротову зарядку для смартфонів, електропривод та вентиляцію крісел.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала бюджетний гібридний седан за $13 900 із витратою 3,8 л на 100 км.

Також ми писали, що Honda CR-V з'явилася екстремальна 800-сильна версія.