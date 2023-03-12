Елітний "потопельник": культовий японський суперкар 20 років пролежав на дні річки (фото)
Acura NSX — єдиний суперкар в історії марки, названий японським Ferrari. Колекційне авто вважалося у викраденні з кінця 90-х.
В американському штаті Північна Кароліна на дні річки зненацька виявили Acura NSX 90-х років. Японський суперкар пролежав на дні близько 20 років. Історію авто розповіли на сторінці LSX Salvage у Facebook.
Машину знайшли поліцейські дайвери, які шукали інше авто. З'ясувалося, що Acura NSX перебуває у викраденні з кінця 90-х років.
Швидше за все, саме викрадачі і втопили суперкар Acura NSX. Перед цим машину частково розібрали — у неї відсутні двигун та низка інших вузлів.
За два десятиліття під водою автомобіль перетворився на купу металу. Він проіржавів, шибки вибиті, а салон забитий гілками, водоростями та мулом.Важливо
Проте машину викупили на аукціоні вживаного авто за 8500 доларів. Новий власник спробує відновити японський суперкар, хоч це буде дуже складно.
Acura/Honda NSX — єдиний суперкар в історії компанії. Перше покоління моделі випускали з 1990 до 2005 року і називали японським Ferrari. Автомобіль оснащували бензиновими V6 потужністю 252-290 к. с. Топова версія розвивала 274 км/год та розганялася до 100 км/год за 5,7 с.
Нині перші NSX дуже цінуються колекціонерами. А ось друге покоління моделі не виправдало очікувань і у 2022 році його зняли з виробництва через малий попит.
Раніше Фокус повідомляв, що єдину в Україні Acura NSX у 2022 році вивезли до РФ.
Також ми писали, що у США відновили рідкісне авто знаменитої зниклої льотчиці Амелії Ерхарт.