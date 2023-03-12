Элитный "утопленник": культовый японский суперкар 20 лет пролежал на дне реки (фото)

Acura NSX — единственный суперкар в истории марки, прозванный японским Ferrari. Коллекционное авто числилось в угоне с конца 90-х годов.

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В американском штате Северная Каролина на дне реки неожиданно обнаружили Acura NSX 90-х годов. Японский суперкар пролежал на дне около 20 лет. Историю авто рассказали на странице LSX Salvage в Facebook.

Суперкар числится в угоне с конца 90-х

Машину нашли полицейские дайверы, искавшие другое пропавшее авто. Выяснилось, что Acura NSX числится в угоне с конца 90-х годов.

Салон авто забит ветками, илом и водорослями

Скорее всего именно угонщики и утопили суперкар Acura NSX. Перед этим машину частично разобрали – у нее отсутствуют двигатель и ряд других узлов.

Двигатель у суперкара отсутствует

За два десятилетия под водой автомобиль превратился в груду металла. Он проржавел, стекла выбиты, а салон забит ветками, водорослями и илом.

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Тем не менее, машину выкупили на аукционе б/у авто за 8500 долларов. Новый владелец попытается восстановить японский суперкар, хотя это будет очень сложно.

Acura NSX выкупили и постараются восстановить

Acura/Honda NSX – единственный суперкар в истории компании. Первое поколение модели выпускали с 1990 по 2005 годы и называли японским Ferrari. Авто оснащали бензиновыми V6 мощностью 252-290 л. с. Топовая версия развивала 274 км/ч и разгонялась до 100 км/ч за 5,7 с.

Acura NSX — знаменитый суперкар 90-х Фото: topgir.com.ua

Сейчас первые NSX очень ценятся коллекционерами. А вот второе поколение модели не оправдало ожиданий и в 2022 году его сняли с производства из-за малого спроса.

Ранее Фокус сообщал, что единственную в Украине Acura NSX в 2022 году вывезли в РФ.

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