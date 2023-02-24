Единственный в Украине спорткар Honda 90-х вывезли в РФ (фото)
Классический спорткар долгое время находился в Украине. Недавно автомобиль заметили в ролике одного российского блогера.
Единственный в Украине спорткар Acura NSX 1991 года выпуска недавно заметили в России. Автомобиль получил новую регистрацию и был замечен в одном из роликов. Об этом сообщили на портале ТопЖир.
Многие годы красный спорткар находился в Украине. Он часто появлялся на различных мероприятиях и выставках, где привлекал внимание публики.
В январе 2023 года знаменитую Acura NSX неожиданно заметили в РФ. Спорткар уже получил российские номерные знаки.
Acura NSX в Украине имел донецкую регистрацию. В последний раз его видели во время автомобильного мероприятия в Одессе в 2019 году.
Вероятнее всего, владелец спорткара после полномасштабного вторжения в Украину переехал в РФ, где и конце продал уникальный автомобиль. Один из российских блогеров снял видео с этим авто.
Некоторое время Acura NSX продавалась в Украине за $60 000. Тогда нового покупателя не удалось найти.
Отметим, что Acura/Honda NSX первого поколения выпускалась с 1990 по 2005 год. Спорткар оснащается 3,0-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 274 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,2 секунды. Максимальная скорость составляет 270 км/ч.Важно
Автомобиль получил множество положительных отзывов за отточенную управляемость. В доработке спорткара участвовал легендарный гонщик "Формулы-1" Айртон Сенна.
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