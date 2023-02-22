В Украине заметили культовый спорткар DeLorean из фильма "Назад в будущее" (видео)
Редкий спорткар из 80-х уже замечали в Украине ранее. Этот DeLorean DMC-12 зарегистрирован в Болгарии и имеет отличное состояние.
В Черновцах заметили редкий спорткар DeLorean DMC-12. Автомобиль получил огромную популярность благодаря фильмам "Назад в будущее". Об этом сообщает сайт ТопЖыр.
DeLorean DMC-12 выпускался в Северной Ирландии с 1981 по 1983 год. Спорткар после выхода трилогии фильмов "Назад в будущее" стал невероятно желанным автомобилем среди автолюбителей.
Известно, что в Украине были замечены всего два DeLorean DMC-12. Один из них принадлежит мэру Днепра Борису Филатову, а второй был импортирован в Украину в 2021 году.
Впервые спорткар на болгарских номерных знаках заметили на горнолыжном курорте Буковель. С тех пор автомобиль так и не получил украинскую регистрацию.
На видео заметно, что DeLorean DMC-12 находится в отличном состоянии. Владелец аккуратно водит свой автомобиль и регулярно обслуживает его.
Напомним, что всего было выпущено 8,5 тысячи экземпляров DeLorean DMC-12. Он оснащается 2,8-литровым двигателем V6 от Peugeot мощностью 130 л.с. и 207 Нм крутящего момента. Максимальная скорость спорткара составляет 175 км/ч.Важно
Компания DeLorean обанкротилась в 1983 году из-за множества финансовых проблем и ареста генерального директора Джона Делореана. Также большую роль в финансовом крахе сыграло низкое качество сборки и ненадежность спорткара DMC-12.
Ранее Фокус писал, что DeLorean представили две новые оригинальные модели.