В Украине заметили культовый спорткар DeLorean из фильма "Назад в будущее" (видео)

Редкий спорткар из 80-х уже замечали в Украине ранее. Этот DeLorean DMC-12 зарегистрирован в Болгарии и имеет отличное состояние.

Related video

В Черновцах заметили редкий спорткар DeLorean DMC-12. Автомобиль получил огромную популярность благодаря фильмам "Назад в будущее". Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

DeLorean DMC-12 выпускался в Северной Ирландии с 1981 по 1983 год. Спорткар после выхода трилогии фильмов "Назад в будущее" стал невероятно желанным автомобилем среди автолюбителей.

[ + – ] DeLorean заметили в Черновцах Фото: topgir.com.ua

Известно, что в Украине были замечены всего два DeLorean DMC-12. Один из них принадлежит мэру Днепра Борису Филатову, а второй был импортирован в Украину в 2021 году.

Впервые спорткар на болгарских номерных знаках заметили на горнолыжном курорте Буковель. С тех пор автомобиль так и не получил украинскую регистрацию.

[ + – ] Этот DeLorean DMC-12 впервые заметили в 2021 году в Буковеле

На видео заметно, что DeLorean DMC-12 находится в отличном состоянии. Владелец аккуратно водит свой автомобиль и регулярно обслуживает его.

Напомним, что всего было выпущено 8,5 тысячи экземпляров DeLorean DMC-12. Он оснащается 2,8-литровым двигателем V6 от Peugeot мощностью 130 л.с. и 207 Нм крутящего момента. Максимальная скорость спорткара составляет 175 км/ч.

Важно

Культовое авто из фильма "Назад в будущее" получило современного преемника (фото)

Компания DeLorean обанкротилась в 1983 году из-за множества финансовых проблем и ареста генерального директора Джона Делореана. Также большую роль в финансовом крахе сыграло низкое качество сборки и ненадежность спорткара DMC-12.

Ранее Фокус писал, что DeLorean представили две новые оригинальные модели.