В Україні помітили культовий спорткар DeLorean із фільму "Назад у майбутнє" (відео)

Рідкісний спорткар із 80-х вже помічали в Україні раніше. Цей DeLorean DMC-12 зареєстрований у Болгарії та має відмінний стан.

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У Чернівцях помітили рідкісний спорткар DeLorean DMC-12. Автомобіль набув великої популярності завдяки фільму "Назад у майбутнє". Про це повідомляє сайт ТопЖир.

DeLorean DMC-12 випускався у Північній Ірландії з 1981 по 1983 рік. Спорткар після виходу трилогії фільмів "Назад у майбутнє" став неймовірно бажаним автомобілем серед автолюбителів.

[ + – ] DeLorean помітили у Чернівцях Фото: topgir.com.ua

Відомо, що в Україні було помічено лише два DeLorean DMC-12. Один із них належить меру Дніпра Борису Філатову, а другий був імпортований до України у 2021 році.

Вперше спорткар на болгарських номерних знаках помітили на гірськолижному курорті Буковель. З того часу автомобіль так і не отримав української реєстрації.

[ + – ] Цей DeLorean DMC-12 вперше помітили у 2021 році в Буковелі.

На відео помітно, що DeLorean DMC-12 знаходиться у відмінному стані. Власник акуратно водить свій автомобіль та регулярно обслуговує його.

Нагадаємо, що всього було випущено 8,5 тисяч екземплярів DeLorean DMC-12. Він оснащується 2,8-літровим двигуном V6 від Peugeot потужністю 130 к. с. і 207 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість спорткара складає 175 км/год.

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Компанія DeLorean збанкрутувала в 1983 році через безліч фінансових проблем і арешт генерального директора Джона Делореана. Також велику роль у фінансовому краху зіграла низька якість збірки і ненадійність спорткара DMC-12.Раніше Фокус писав, що DeLorean представили дві нові оригінальні моделі.