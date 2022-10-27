Культове авто з фільму "Назад у майбутнє" отримало сучасного наступника (фото)

Новий DeLorean JZD обіцяють запустити у виробництво вже 2023 року. Обтічне купе нагадує знаменитого предка і отримало двері типу "крило чайки".

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DeLorean DMC12 з фільму "Назад у майбутнє" став настільки культовим, що отримає одразу двох наступників. Раніше презентували електричне купе DeLorean Alpha5, а тепер анонсували ще одну модель JZD. Про це написала в Instagram дочка Джона Захарія ДеЛореана, Кейт.

Кейт ДеЛореан вирішила продовжити справу батька та заснувала компанію DeLorean Next Generation Motors (DNG Motors). Саме її вона вважає правонаступницею оригінальної DeLorean Motor Company і не дуже приємно висловлюється про творців Alpha5 — мовляв, вони займалися лише запчастинами до DMC12 і ніколи не мали стосунку до виробництва цих спорткарів.

[ + – ] DeLorean JZD нагадує знаменитого предка [ + – ] Проект розробляє дочка Джона Делореана [ + – ] Презентація купе відбудеться до кінця року [ + – ] Виробництво спорткара налагодять у Детройті [ + – ] На всю передню панель розтягнутий дисплей

У DNG Motors зібрали як колишніх співробітників DeLorean Motor Company, так і молодих спеціалістів. Дебютну модель обіцяють JZD (John Zachary DeLorean) обіцяють презентувати до кінця цього року та запустити у виробництво на заводі у Детройті вже на початку 2023 року.

Подробиці нового авто поки що не розкривають. Судячи з зображень, спорткар дуже нагадує знаменитого предка DeLorean DMC12.

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У купе характерний клиноподібний силует, а двері типу "крило чайки" піднімаються нагору. Втім, є й сучасні риси на кшталт тоненької діодної оптики. Салон DeLorean JZD оброблений карбоном. На всю ширину передньої панелі розтягнутий екран, ще один екран замінює перемикачі клімат-контролю.

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