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Авто

Культове авто з фільму "Назад у майбутнє" отримало сучасного наступника (фото)

DeLorean 2023, новий DeLorean, новий Делореан, DeLorean JZD
Двері DeLorean JZD піднімаються вгору

Новий DeLorean JZD обіцяють запустити у виробництво вже 2023 року. Обтічне купе нагадує знаменитого предка і отримало двері типу "крило чайки".

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DeLorean DMC12 з фільму "Назад у майбутнє" став настільки культовим, що отримає одразу двох наступників. Раніше презентували електричне купе DeLorean Alpha5, а тепер анонсували ще одну модель JZD. Про це написала в Instagram дочка Джона Захарія ДеЛореана, Кейт.

Кейт ДеЛореан вирішила продовжити справу батька та заснувала компанію DeLorean Next Generation Motors (DNG Motors). Саме її вона вважає правонаступницею оригінальної DeLorean Motor Company і не дуже приємно висловлюється про творців Alpha5 — мовляв, вони займалися лише запчастинами до DMC12 і ніколи не мали стосунку до виробництва цих спорткарів.

DeLorean JZD нагадує знаменитого предка Fullscreen
DeLorean JZD нагадує знаменитого предка
Проект розробляє дочка Джона Делореана Fullscreen
Проект розробляє дочка Джона Делореана
Презентація купе відбудеться до кінця року Fullscreen
Презентація купе відбудеться до кінця року
Виробництво спорткара налагодять у Детройті Fullscreen
Виробництво спорткара налагодять у Детройті
На всю передню панель розтягнутий дисплей Fullscreen
На всю передню панель розтягнутий дисплей
DeLorean JZD нагадує знаменитого предка
Проект розробляє дочка Джона Делореана
Презентація купе відбудеться до кінця року
Виробництво спорткара налагодять у Детройті
На всю передню панель розтягнутий дисплей

У DNG Motors зібрали як колишніх співробітників DeLorean Motor Company, так і молодих спеціалістів. Дебютну модель обіцяють JZD (John Zachary DeLorean) обіцяють презентувати до кінця цього року та запустити у виробництво на заводі у Детройті вже на початку 2023 року.

Подробиці нового авто поки що не розкривають. Судячи з зображень, спорткар дуже нагадує знаменитого предка DeLorean DMC12.

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У купе характерний клиноподібний силует, а двері типу "крило чайки" піднімаються нагору. Втім, є й сучасні риси на кшталт тоненької діодної оптики. Салон DeLorean JZD оброблений карбоном. На всю ширину передньої панелі розтягнутий екран, ще один екран замінює перемикачі клімат-контролю.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися найрозкішніші китайські електромобілі за $90 тисяч.