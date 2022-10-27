Культовое авто из фильма "Назад в будущее" получило современного преемника (фото)

Новый DeLorean JZD обещают запустить в производство уже в 2023 году. Обтекаемое купе напоминает знаменитого предка и получило двери типа "крыло чайки".

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DeLorean DMC12 из фильма "Назад в будущее" стал настолько культовым, что получит сразу двоих преемников. Ранее презентовали электрическое купе DeLorean Alpha5, а теперь анонсировали еще одну модель JZD. Об этом написала в Instagram дочь Джона Захарии ДеЛореана, Кейт.

Кейт ДеЛореан решила продолжить дело отца и основала компанию DeLorean Next Generation Motors (DNG Motors). Именно ее она считает правопреемницей оригинальной DeLorean Motor Company и не очень лестно высказывается о создателях Alpha5 — мол, они занимались только запчастями к DMC12 и никогда не имели отношения к производству этих спорткаров.

[ + – ] DeLorean JZD напоминает знаменитого предка [ + – ] Проект разрабатывает дочь Джона Делореана [ + – ] Презентация купе состоится до конца года [ + – ] Производство спорткара наладят в Детройте [ + – ] На всю переднюю панель растянут дисплей

В DNG Motors собрали как бывших сотрудников DeLorean Motor Company, так и молодых специалистов. Дебютную модель обещают JZD (John Zachary DeLorean) обещают презентовать до конца нынешнего года и запустить в производство на заводе в Детройте уже в начале 2023 года.

Подробности нового авто пока не раскрывают. Судя по изображениям, спорткар очень напоминает знаменитого предка DeLorean DMC12.

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У купе характерный клиновидный силуэт, а двери типа "крыло чайки" поднимаются вверх. Впрочем, есть и современные черты вроде тоненькой диодной оптики. Салон DeLorean JZD отделан карбоном. На всю ширину передней панели растянут дисплей, еще один экран заменяет переключатели климат-контроля.

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