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Авто

Культовое авто из фильма "Назад в будущее" получило современного преемника (фото)

DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD
Двери DeLorean JZD поднимаются вверх

Новый DeLorean JZD обещают запустить в производство уже в 2023 году. Обтекаемое купе напоминает знаменитого предка и получило двери типа "крыло чайки".

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DeLorean DMC12 из фильма "Назад в будущее" стал настолько культовым, что получит сразу двоих преемников. Ранее презентовали электрическое купе DeLorean Alpha5, а теперь анонсировали еще одну модель JZD. Об этом написала в Instagram дочь Джона Захарии ДеЛореана, Кейт.

Кейт ДеЛореан решила продолжить дело отца и основала компанию DeLorean Next Generation Motors (DNG Motors). Именно ее она считает правопреемницей оригинальной DeLorean Motor Company и не очень лестно высказывается о создателях Alpha5 — мол, они занимались только запчастями к DMC12 и никогда не имели отношения к производству этих спорткаров.

DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD Fullscreen
DeLorean JZD напоминает знаменитого предка
DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD Fullscreen
Проект разрабатывает дочь Джона Делореана
DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD Fullscreen
Презентация купе состоится до конца года
DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD Fullscreen
Производство спорткара наладят в Детройте
DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD Fullscreen
На всю переднюю панель растянут дисплей
DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD
DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD
DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD
DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD
DeLorean 2023, новый DeLorean, новый Делореан, DeLorean JZD

В DNG Motors собрали как бывших сотрудников DeLorean Motor Company, так и молодых специалистов. Дебютную модель обещают JZD (John Zachary DeLorean) обещают презентовать до конца нынешнего года и запустить в производство на заводе в Детройте уже в начале 2023 года.

Подробности нового авто пока не раскрывают. Судя по изображениям, спорткар очень напоминает знаменитого предка DeLorean DMC12.

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У купе характерный клиновидный силуэт, а двери типа "крыло чайки" поднимаются вверх. Впрочем, есть и современные черты вроде тоненькой диодной оптики. Салон DeLorean JZD отделан карбоном. На всю ширину передней панели растянут дисплей, еще один экран заменяет переключатели климат-контроля.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились самые роскошные китайские электромобили за $90 000.